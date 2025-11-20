Co najmniej 16 osób zginęło w powodzi

Tajfun Kalmaegi zalał środkowy Wietnam Źródło: Reuters

Mieszkańcy Wietnamu zmagają się z ulewnymi deszczami, które nawiedzają kraj od końca października. W ubiegły weekend w niektórych górskich rejonach prowincji Khanh Hoa, leżącej w środkowo-wschodniej części kraju, spadło ponad 600 litrów na metr kwadratowy deszczu. W ostatnich dniach jeszcze bardziej się one nasiliły.

Powódź dotknęła również popularne nadmorskie kurorty, w tym miasto znajdujące się na południu Wietamu Nha Trang, gdzie woda zalała całe kwartały. Pod wodą znalazły się dziesiątki tysięcy budynków.

W Gia Lai i Dak Lak, prowincjach znajdujących się w południowej części kraju, służby ratunkowe ewakuowały ludzi uwięzionych na dachach domów W wielu miejscach trzeba było wybijać szyby w oknach i przebijać się przez dachy, aby dotrzeć do poszkodowanych.

Według krajowego biura meteorologicznego niektóre rzeki, jak Ba i Cai, osiągnęły najwyższy poziom w historii, przekraczając rekordy z lat 1993 i 1986.

W ataku żywiołu zginęło co najmniej 16 osób, a pięć uznano za zaginione.

Death toll from widespread flooding in central Vietnam rises to 16https://t.co/VcCXfhuucL pic.twitter.com/do4ZLKVx0b — AFP News Agency (@AFP) November 20, 2025 Rozwiń

Kraj, w którym stosunkowo często występują klęski żywiołowe

Wietnamski rząd ostrzega przed ryzykiem wystąpienia kolejnych powodzi błyskawicznych i osunięć ziemi. Jak przekazały władze, pod wodą znalazło się ponad 43 tysięcy gospodarstw domowych.

W Wietnamie stosunkowo często występują klęski żywiołowe, a zdaniem naukowców zmiany klimatu powodują, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się częstsze i bardziej niszczycielskie. Tylko w tym roku, od stycznia do października, klęski żywiołowe w tym kraju pochłonęły 279 ofiar i spowodowały straty o wartości ponad dwa miliardów dolarów.