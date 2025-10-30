Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone

Małpy uciekły z laboratorium Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2024

Do wypadku doszło na autostradzie w hrabstwie Jasper w stanie Missisipi we wtorek. Klatki, w których przewożone były zwierzęta, roztrzaskały się, a małpy rozbiegły po okolicy. Na miejsce wezwano służby. Te szybko zareagowały na ostrzeżenie kierowcy, że zwierzęta są niebezpieczne.

Zwierzęta uciekły z rozbitej ciężarówki Źródło: Biuro Szeryfa Hrabstwa Jasper, Missisipi/Facebook

Kierowca pojazdu poinformował policję, że ​​zwierzęta są "agresywne", ale też stanowią zagrożenie dla ludzi, bo są "chore na wirusowe zapalenie wątroby typu C, opryszczkę i COVID" - przekazał Departament Szeryfa Hrabstwa Jasper.

Po otrzymaniu tej informacji funkcjonariusze "podjęli odpowiednie działania", jak przekazały władze. Departament szeryfa nie sprecyzował, ile dokładnie makaków znajdowało się w ciężarówce. "Wszystkie małpy z wyjątkiem jednej zostały uśmiercone" - przekazano kilka godzin po opublikowaniu na Facebooku posta, w którym służby informowały o zdarzeniu i prosiły, by nie zbliżać się do agresywnych zwierząt. Po ponownym przeliczeniu okazało się, że brakowało trzech makaków. Wciąż są poszukiwane.

3 lab monkeys remain on the loose after crash on I-59 in Mississippi https://t.co/8ZhAA5ILAK pic.twitter.com/pLdIJ6YIrd — WAFB (@WAFB) October 29, 2025 Rozwiń

Uniwersytet: nie stanowiły zagrożenia

Do sprawy odniósł się Uniwersytet Tulane w Nowym Orleanie, który w poście na X poinformował, że choć zwierzęta są nosicielami, to "nie przenoszą chorób na ludzi". - Małpy są przekazywane innym organizacjom badawczym w celu prowadzenia badań naukowych - mówił rzecznik Uniwersytetu Tulane w oświadczeniu dla CBS News. Jak podaje CNN, nie jest jasne, ile dokładnie małp znajdowało się początkowo w ciężarówce, do kogo należały, dokąd je zabierano, kto je transportował i dlaczego ciężarówka się wywróciła.

W interncie pojawiły się nagrania, na których widać makaki czołgające się przez wysoką trawę na poboczu autostrady międzystanowej nr 59, na północ od Heidelbergu w stanie Missisipi. Obok leżą zgniecione, porozrzucane drewniane skrzynie z napisem "żywe zwierzęta".

Ucieczka małp

Niespełna rok temu z laboratorium w amerykańskim mieście Yemassee w Karolinie Południowej uciekły 43 makaki królewskie. Zdołały zbiec, ponieważ pracownik ośrodka nie zamknął dokładnie drzwi podczas karmienia. Pracownicy ośrodka, amerykańskie władze medyczne i policja zapewniły, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego. Wszystkie zostały ostatecznie bezpiecznie schwytane do stycznia.

