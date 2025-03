Trzęsienie ziemi w Birmie. Dlaczego było tak niszczycielskie?

Dlaczego piątkowe trzęsienie ziemi w Birmie było aż tak niszczycielskie? Jak wyjaśnił sejsmolog Grzegorz Lizurek z Instytutu Geofizyki PAN wynika to z charakterystyki geologicznej regionu. W skorupie ziemskiej występują tam olbrzymie naprężenia, mogące gwałtownie uwolnić zgromadzoną energię.

Do trzęsienia ziemi doszło w piątek w środkowej Birmie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7 i były odczuwalne na obszarze od Indii po Chiny i Tajlandię. W Birmie potwierdzono do tej pory śmierć 144 osób, a w Tajlandii zginęło co najmniej dziewięć osób.