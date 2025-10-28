Śnieg spadł na Bałkanach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (CzHMU), najwięcej śniegu spadło we wtorek rano w Velkiem Javorze w Szumawie - 48 centymetrów. Na pobliskiej górze Plechy pokrywa śnieżna sięgnęła 35 cm. W Labske boude w Karkonoszach spadły 42 cm śniegu, a na Pradziadzie w Jesionikach - 22 cm.

Meteorolodzy zwrócili uwagę, że śnieg sypał nie tylko na grzbietach górskich, ale przejściowo też na mniejszych wysokościach.

❄❄❄Hřebeny českých hor dostaly pořádnou sněhovou peřinu, sníh ale přechodně napadl i trochu níže v horách.



❄Výška sněhu v úterý 28.10.2025 v 7:00: Velký Javor 48 cm, Labská bouda 42 cm, Plechý 35 cm, Praděd 22 cm sněhu!



❄Jak moc je obvyklé, aby v říjnu leželo na horách… pic.twitter.com/r35ORWfj17 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 28, 2025 Rozwiń

Śnieg w Czechach

"Co najmniej 20 cm śniegu leży w październiku gdzieś w czeskich górach średnio raz na trzy lata. Jednak aby śnieg leżał jednocześnie w Szumawie, Karkonoszach i Jesionikach, trudno jest znaleźć takie dane w archiwum. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 roku" - napisał CzHMU w komunikacie. Jak dodają eksperci, opady przed szesnastoma laty były bardziej obfite niż obecnie. W Beskidach na Łysej Górze leżał ponad metr śniegu. Obecna pokrywa śnieżna w górach nie utrzyma się długo - donoszą meteorolodzy. Już we wtorek zacznie się ocieplać, a w kolejnych dniach nie będzie mrozu nawet w nocy. Śnieg zniknie więc w drugiej połowie tygodnia, nawet z najwyższych partii gór.

Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Lukasz Struk/AdobeStock