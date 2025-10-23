Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Mapę z niecodziennym widokiem zamieściła na Facebooku w środę Ventusky, strona z prognozami pogody. "Gigantyczne koło na mapie radarowej? Nic nadzwyczajnego" - czytamy. W dalszej części wpisu wyjaśniono, że z powodu awarii radaru, do której doszło po południu w Słowackim Instytucie Hydrometeorologicznym (SHMÚ), mapa tymczasowo wyświetlała nieprawidłowe wartości w formie okręgu. Dlaczego w tej formie? Jak wyjaśnia Ventusky, zasięg radaru ma kształt koła.

Skąd się wzięło wielkie koło na mapach pogodowych

SHMÚ wyjaśnił w mediach społecznościowych, że do awarii doszło na radarze Kojšovská hoľa. To szczyt górski na południowym wschodzie Słowacji, oddalony o około 50 km na zachód od Koszyc.

Aktualizácia 22.10.2025 o 14:00 hod.: Porucha bola odstránená, ďakujeme za trpezlivosť. ⚠️ Dnes, 22.10.2025 od 11:20... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, October 22, 2025 Rozwiń

"Awaria została usunięta, dziękujemy za cierpliwość" - poinformował Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny w środę o godzinie 14. Pod wpisem SHMÚ pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy. "W niektórych aplikacjach prezentowało się świetnie" - skomentowała osoba, zamieszczając zrzut ekranu z okręgiem sięgającym do Rzeszowa. Część komenujących miała skojarzenia z ogromnym wybuchem. "Wygląda, jakby spadła tam bomba" - ocenił autor innego komentarza.