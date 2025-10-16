Kurier dostarczył pizzę kajakiem

Na początku tygodnia we Wschodnie Wybrzeże USA uderzył nor'easter. Rozległy cyklon pozatropikalny, za sprawą silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, doprowadził do lokalnych powodzi, które wystąpiły między innymi w stanach Nowy Jork i New Jersey. Z tego powodu wprowadzono tam stan wyjątkowy.
Jednym z dotkniętych regionów było hrabstwo Ocean w New Jersey, gdzie doszło do podtopień. Trudne warunki zaskoczyły mieszkańców. Jeden z nich, nieświadomy skali powodzi, zamówił pizzę w lokalu Brothers Pizza w miasteczku Little Egg Harbor Township. Kurier Anthony Diaz podjął się próby dostarczenia posiłku.
"Położyłem je na kolanach i zacząłem wiosłować"
Lokalne media podają, że Diaz na początku wiózł pizzę samochodem, ale w pewnym momencie droga była nieprzejezdna z powodu zalegającej wody. Mężczyzna, nie chcąc uszkodzić pojazdu, zaparkował go przy jednym z domów. Jego właściciel zauważył Diaza i zaoferował mu nietypową pomoc - kajak. Diaz przyjął propozycję i rozpoczął swoją podróż.
- To było ciasto, po prostu zwykłe ciasto. Bardzo łatwe do noszenia. Położyłem je na kolanach i zacząłem wiosłować - opowiada Diaz.
Widok kuriera dostarczającego pizzę na kajaku wzbudził zainteresowanie sąsiadów, którzy zaczęli robić zdjęcia i nagrywać filmy. Gdy Diaz dotarł pod wskazany adres, okazało się, że zamawiający pizzę mężczyzna nie zdawał sobie sprawy ze skali powodzi.
- Klient był zachwycony. Zadzwonił do mnie i powiedział: stary, ten dzieciak jest świetny i zrobił dobrą robotę - mówi właściciel Brothers Pizza, Pasquale Lubrano.
Jak informuje CNN, Diaz otrzymał 15 dolarów napiwku, czyli więcej niż wynosiła wartość zamówienia.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: CNN, News 12 Long Island
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved