Kurier dostarczył pizzę kajakiem

Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Powódź w hrabstwie Ocean w stanie New Jersey nie powstrzymała dostawcy pizzy przed wykonaniem swojego zadania. Pomimo niesprzyjających warunków, mężczyzna dostarczył posiłek pod wskazany adres. Użył do tego... kajaka.

Na początku tygodnia we Wschodnie Wybrzeże USA uderzył nor'easter. Rozległy cyklon pozatropikalny, za sprawą silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, doprowadził do lokalnych powodzi, które wystąpiły między innymi w stanach Nowy Jork i New Jersey. Z tego powodu wprowadzono tam stan wyjątkowy.

Jednym z dotkniętych regionów było hrabstwo Ocean w New Jersey, gdzie doszło do podtopień. Trudne warunki zaskoczyły mieszkańców. Jeden z nich, nieświadomy skali powodzi, zamówił pizzę w lokalu Brothers Pizza w miasteczku Little Egg Harbor Township. Kurier Anthony Diaz podjął się próby dostarczenia posiłku.

"Położyłem je na kolanach i zacząłem wiosłować"

Lokalne media podają, że Diaz na początku wiózł pizzę samochodem, ale w pewnym momencie droga była nieprzejezdna z powodu zalegającej wody. Mężczyzna, nie chcąc uszkodzić pojazdu, zaparkował go przy jednym z domów. Jego właściciel zauważył Diaza i zaoferował mu nietypową pomoc - kajak. Diaz przyjął propozycję i rozpoczął swoją podróż.

- To było ciasto, po prostu zwykłe ciasto. Bardzo łatwe do noszenia. Położyłem je na kolanach i zacząłem wiosłować - opowiada Diaz.

Widok kuriera dostarczającego pizzę na kajaku wzbudził zainteresowanie sąsiadów, którzy zaczęli robić zdjęcia i nagrywać filmy. Gdy Diaz dotarł pod wskazany adres, okazało się, że zamawiający pizzę mężczyzna nie zdawał sobie sprawy ze skali powodzi.

- Klient był zachwycony. Zadzwonił do mnie i powiedział: stary, ten dzieciak jest świetny i zrobił dobrą robotę - mówi właściciel Brothers Pizza, Pasquale Lubrano.

Jak informuje CNN, Diaz otrzymał 15 dolarów napiwku, czyli więcej niż wynosiła wartość zamówienia.

Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, News 12 Long Island

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
