Kurier dostarczył pizzę kajakiem

Na początku tygodnia we Wschodnie Wybrzeże USA uderzył nor'easter. Rozległy cyklon pozatropikalny, za sprawą silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, doprowadził do lokalnych powodzi, które wystąpiły między innymi w stanach Nowy Jork i New Jersey. Z tego powodu wprowadzono tam stan wyjątkowy.

Jednym z dotkniętych regionów było hrabstwo Ocean w New Jersey, gdzie doszło do podtopień. Trudne warunki zaskoczyły mieszkańców. Jeden z nich, nieświadomy skali powodzi, zamówił pizzę w lokalu Brothers Pizza w miasteczku Little Egg Harbor Township. Kurier Anthony Diaz podjął się próby dostarczenia posiłku.

"Położyłem je na kolanach i zacząłem wiosłować"

Lokalne media podają, że Diaz na początku wiózł pizzę samochodem, ale w pewnym momencie droga była nieprzejezdna z powodu zalegającej wody. Mężczyzna, nie chcąc uszkodzić pojazdu, zaparkował go przy jednym z domów. Jego właściciel zauważył Diaza i zaoferował mu nietypową pomoc - kajak. Diaz przyjął propozycję i rozpoczął swoją podróż.

- To było ciasto, po prostu zwykłe ciasto. Bardzo łatwe do noszenia. Położyłem je na kolanach i zacząłem wiosłować - opowiada Diaz.

Widok kuriera dostarczającego pizzę na kajaku wzbudził zainteresowanie sąsiadów, którzy zaczęli robić zdjęcia i nagrywać filmy. Gdy Diaz dotarł pod wskazany adres, okazało się, że zamawiający pizzę mężczyzna nie zdawał sobie sprawy ze skali powodzi.

- Klient był zachwycony. Zadzwonił do mnie i powiedział: stary, ten dzieciak jest świetny i zrobił dobrą robotę - mówi właściciel Brothers Pizza, Pasquale Lubrano.

Jak informuje CNN, Diaz otrzymał 15 dolarów napiwku, czyli więcej niż wynosiła wartość zamówienia.

