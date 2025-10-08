Logo TVN24
Świat

Powódź w Rumunii. Woda całkowicie odcięła gminę od świata

|
2025-10-08T114432Z_1_LWD165208102025RP1_RTRWNEV_C_1652-EUROPE-WEATHER-ROMANIA-FLOODS-0001
Zalania i powodzie w Rumunii
Źródło: Reuters
Obfite opady deszczu nawiedziły południową i wschodnią Rumunię. W wyniku ulew doszło do powodzi i podtopień. Jedna z gmin położonych w okręgu Konstanca została całkowicie odcięta od świata.

W związku z powodziami i podtopieniami, które wystąpiły w nocy z wtorku na środę na południu i wschodzie Rumunii, strażacy mieli pełne ręce roboty. Interweniowali w 64 miejscowościach położonych w 20 okręgach oraz w stolicy - Bukareszcie.

EUMETNET, europejska sieć meteorologiczna reprezentująca 33 krajowe służby, wydała w związku z opadami alarm najwyższego stopnia dla południowej Rumunii.

Zalania i powodzie w Rumunii
Zalania i powodzie w Rumunii
Źródło: Reuters

Gmina odcięta od świata

Żywioł mocno dotknął gminę Silistea. Jest ona położona w okręgu Konstanca na wschodzie Rumunii. Licząca około 1500 mieszkańców gmina została całkowicie odcięta od świata, ponieważ jedyna prowadząca do niej droga została zalana.

Jak donoszą lokalne media, woda powodziowa zaczęła w nocy wdzierać się do części domów. Strażacy ewakuowali z zalanych budynków łącznie sześć osób - dwoje dzieci i czworo dorosłych. Jedną z osób, której pomogli, była starsza kobieta.

"Osoby starsze mogą być narażone na sytuacje kryzysowe, dlatego nasza uwaga jest priorytetowo skierowana na tę grupę. Dzięki szybkości i zaangażowaniu ratowników udało się bezpiecznie wydobyć kobietę z domu" - napisały władze gminy.

rumunia
Zalania i powodzie w Rumunii
Źródło: Reuters

Rekordowe opady

Krajowa Administracja Wodna poinformowała, że miejscami spadły rekordowe sumy opadów. Jak podają eksperci, w ciągu 24 godzin było to lokalnie ponad 140 litrów na metr kwadratowy. Takie ilości spowodowały, że zalane zostały wsie.

Jak podaje portal digi24.ro, w okręgach Dambovita, Prahova, Vaslui i Vrancea ponad 13 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. 

W okręgu Konstanca rwące wody powodziowe porwały trzy samochody. Na szczęście strażakom udało się wydostać z pojazdów ludzi, nikomu nic się nie stało.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, stirileprotv.ro, digi24.ro

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Rumunia, ulewy, Powódź
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
