Papua-Nowa Gwinea. Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju

Jak poinformowała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS), wstrząsy o magnitudzie 6,6 były odczuwalne w Papui-Nowej Gwinei we wtorek około godziny 21 czasu lokalnego. Epicentrum zdarzenia znajdowało się około 26 kilometrów na zachód od Lae, drugiego co do wielkości miasta w kraju.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Przedstawicielka policji miejskiej Mildred Ongige powiedziała agencji Reuters, że w Lae odczuwalne było "bardzo silne" trzęsienie ziemi. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnych doniesień o zniszczeniach i poszkodowanych.

Do wstrząsów doszło w rejonie przybrzeżnym na głębokości 10 kilometrów. Nie było potrzeby wydawania ostrzeżenia o tsunami.

Papua-Nowa Gwinea leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, regionie znanym z częstych trzęsień ziemi. W marcu 2024 roku trzy osoby zginęły, a ponad 1000 domów zostało zniszczonych wskutek trzęsienia o magnitudzie 6,7 na północy kraju.