Świat

Wiatr był tak silny, że wywracał ciężarówki

ciezarowka
Nowa Zelandia zmaga się z burzami i pożarami
Źródło: Reuters
Potężna burza uderzyła w Nową Zelandię, a wraz z nią wichury i ulewny deszcz. Pogoda sparaliżowała komunikację na dwóch głównych wyspach kraju. W regionie Canterbury wprowadzono stan wyjątkowy.

Władze Nowej Zelandii wprowadziły stan wyjątkowy w regionie Canterbury, po tym jak potężna burza przyniosła gwałtowne wichury i ulewne deszcze, powodując poważne zakłócenia na Wyspie Południowej oraz w południowej części Wyspy Północnej.

Państwowa agencja meteorologiczna MetService wydała rzadko stosowane czerwone ostrzeżenia przed wiatrem, prognozując porywy sięgające nawet 150 kilometrów na godzinę w rejonie Christchurch i na wybrzeżu południowej Wyspy Południowej. W stolicy Nowej Zelandii - Wellington - i leżącym w południowo-wschodniej części Wyspy Północnej regionie Wairarapa spodziewano się wiatru wiejącego z prędkością do 140 km/h, a także intensywnych opadów deszczu.

Stanął transport drogowy, kolejowy i lotniczy w Nowej Zelandii

W wyniku gwałtownej pogody odwołano wszystkie loty do i z Wellington oraz miasta Christchurch. Część połączeń kolejowych została zawieszona, władze zamknęły również biblioteki, parki oraz inne obiekty użytku publicznego. Krajowa Agencja Transportowa poinformowała o zamknięciu kilku dróg. W wielu miejscowościach doszło do przerw w dostawach prądu.

Wiatr był tak silny, że wywracał ciężarówki

Wywrócona ciężarówka
Wywrócona ciężarówka
Źródło: Reuters

Straż pożarna Nowej Zelandii poinformowała, że ekipy ratunkowe reagują na liczne zdarzenia i zaapelowała do mieszkańców o unikanie podróży oraz zachowanie ostrożności w obliczu spadających drzew, zerwanych linii energetycznych i fruwających odłamków obiektów.

Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"

Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"

Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje

Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje

Pożary w części kraju

Tymczasem strażacy wciąż walczą z pożarami lasów w regionie Hawke’s Bay na wschodnim wybrzeżu Wyspy Północnej. Ogień został tam w dużej mierze opanowany, jednak nowy pożar wybuchł w pobliżu miejscowości Hanmer Springs na Wyspie Południowej. Służby mają trudności z dotarciem na miejsce z powodu powalonych drzew blokujących drogę.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Canterbury Highway & Weather Information

Nowa Zelandiaburzapogoda
