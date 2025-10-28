"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"

Łowcy burz wlecieli do środka huraganu Melissa Źródło: TVN24/CNN

Według meteorologów Melissa to obecnie najsilniejsza burza, jaka pojawiła się na naszej planecie w tym roku. Żywioł jest sklasyfikowany jako huragan najwyższej, piątej, kategorii w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że prócz ekstremalnych opadów deszczu niesie on wiatr o prędkości przekraczającej 252 km/h. Melissa znajduje się nad Morzem Karaibskim i zmierza w kierunku Jamajki, gdzie ma dotrzeć we wtorek rano czasu lokalnego.

Żywioł sieje postrach na Karaibach od kilku dni. Porusza się bardzo powoli, co sprawia, że jest wyjątkowo niebezpieczny. Jak informują amerykańskie media, w wyniku jego działania zginęło już co najmniej siedem osób: trzy w Jamajce, trzy w Haiti i jedna w Dominikanie.

W związku z nadciągającym huraganem amerykańskie ambasady na Karaibach zaapelowały w poniedziałek do Amerykanów o opuszczenie tego regionu lub schronienie się w bezpiecznych miejscach.

"Nie czekaj, nie ryzykuj swoim życiem"

Jak informuje CNN, zewnętrzne krańce Melissy dosięgają już Jamajki, powodując silny wiatr i intensywne opady deszczu. Władze wyspy szykują się na najgorsze i ogłosiły obowiązkowe ewakuacje mieszkańców terenów nadmorskich. Lokalnie na Jamajce może spaść do 1000 litrów deszczu na metr kwadratowy, a fale sztormowe mogą sięgać czterech metrów.

- Nie czekaj, nie ryzykuj swoim życiem, jeśli mieszkasz na nisko położonych terenach. Po prostu wyjedź stamtąd i zabezpiecz to, co możesz - zaapelował Pearnel Charles Jr., minister pracy i bezpieczeństwa publicznego Jamajki.

W kraju przygotowano około 900 schronów dla ewakuowanych mieszkańców. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NHC) w najnowszym komunikacie ostrzegła, że huragan przyniesie zagrażające życiu powodzie błyskawiczne oraz liczne osuwiska ziemi. Ekstremalnie silny wiatr może także doprowadzić do rozległych zniszczeń infrastruktury.

"Zniszczenia mogą być znaczne"

Premier Andrew Holness ostrzegł przed szczególnie poważnymi zniszczeniami w zachodniej części kraju. - Nie sądzę, aby jakakolwiek infrastruktura w tym regionie wytrzymała huragan kategorii 5, więc zniszczenia mogą być znaczne - powiedział stacji CNN, wzywając mieszkańców do ewakuacji z obszarów najbardziej zagrożonych. Mimo to do apeli władz zastosowali się nieliczni. Jak podał "New York Times", władze zakładały, że ewakuowanych będzie ok. 50 tys., jednak do poniedziałkowego wieczora do schronisk zgłosiło się ok. 1,7 tys. osób - przekazał portal gazety, powołując się na władze lokalne. Urzędnicy zasugerowali, że dezinformacja zniechęca niektórych mieszkańców do korzystania z wyznaczonych miejsc schronienia, ale przyznali również, że służące do tego budynki (często przekształcone ze szkół) nie są idealne.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Najsilniejsza burza na planecie uderza w ten malutki punkt na mapie świata - mówi jeden z mieszkańców stolicy Jamajki, Kingston.

Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych Źródło: NOAA

Amerykańskie ambasady apelują

W poniedziałek amerykańskie placówki dyplomatyczne wydały komunikaty ostrzegawcze dla Amerykanów przebywających na Karaibach. Ambasada USA w Jamajce podkreśliła, że w związku z nadciągającym żywiołem powinni oni być przygotowani, by schronić się w bezpiecznym miejscu, i zapowiedziała, że do piątku placówka będzie świadczyć jedynie ograniczone usługi w nagłych wypadkach. Amerykańscy dyplomaci na Bahamach i Haiti zaznaczyli, że obywatele, którzy mogą znaleźć się w strefie oddziaływania huraganu, powinni rozważyć opuszczenie wysp, dopóki wciąż działają lotniska. Ambasada na Kubie zakomunikowała, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa amerykańskim obywatelom będącym w podróży. Również wezwała, by Amerykanie opuścili wyspę lub znaleźli bezpieczne schronienie. Zaapelowano też do Amerykanów, by uwzględnili w swoich planach podróży to, że "na Kubie brakuje infrastruktury zdrowotnej i ratunkowej, w tym niezawodnej sieci elektrycznej".

Prognozowana trasa huraganu Melissa Źródło: NHC

Karaiby w potrzasku

Według prognoz Narodowej Służby Pogodowej w nocy z wtorku na środę zagrażające życiu warunki mogą wystąpić na wschodzie Kuby oraz w Haiti. Melissa może tam przynieść ulewy powodujące powodzie błyskawiczne i lawiny błotne oraz wysokie fale sztormowe. Żywioł ma także uderzyć w Dominikanę, południowo-wschodnie i centralne Bahamy oraz Turks i Caicos.

Jak informują meteorolodzy stacji CNN, minimalne ciśnienie w centrum huraganu spadło między poniedziałkiem a wtorkiem. Im niższe ciśnienie, tym silniejsza jest burza, dlatego Melissa w kolejnych godzinach może jeszcze bardziej przybrać na sile. Obecnie ciśnienie Melissy jest już niższe od najniższego ciśnienia huraganu Katrina z 2005 roku (postrzeganego jako jeden z 30 najbardziej niszczycielskich huraganów, jakie nawiedziły Stany Zjednoczone).