Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wydra zabrała deskę surferce

|
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zaatakowała surferkę na Florydzie
Isabella Orduna poszła popływać w jednym z popularnych miejsc do surfowania w Santa Cruz w Kalifornii. W pewnym momencie poczuła, coś dziwnego.

Straż pożarna z hrabstwa Santa Cruz poinformowała, że w środę 15 października dostała wezwanie do zdarzenia, jakie miało miejsce przy plaży Steamer Lane w mieście Santa Cruz. To miejsce bardzo popularne wśród amatorów sportów wodnych. Jak wynikało z wezwania, osoba surfująca miała tam zostać ugryziona przez wydrę. Po przybyciu na miejsce służby natrafiły na grupę ludzi otaczających kobietę oraz zwierzę, które siedziało na desce.

Wydra na desce surferki

- Nagle poczułam coś jakby ugryzienie w stopę. Zsunęłam się z deski i spojrzałam za siebie. Siedziała na niej wydra - opowiadała Isabella Orduna w rozmowie z lokalną telewizją KSBW. Jak uściśliła, zwierzę miało zabrać jej deskę na około 20 minut.

Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń, wydra jej nie ugryzła - przekazała straż pożarna w mediach społecznościowych. Deskę udało się odzyskać.

Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra "ukradła" deskę surferce
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Nie pierwsza taka sytuacja

Dwa lata temu w tym samym miejscu doszło do podobnego zdarzenia. Wydra określana numerem 841 "przejęła" deski kilku surferów, stając się internetową sensacją. Nie wiadomo jednak, czy za tegoroczne zdarzenie odpowiada ten sam osobnik. Miejscowy fotograf Mark Woodward, który jako pierwszy zrobił zdjęcie kłopotliwemu zwierzęciu dwa lata temu, powiedział, że nie da się tego stwierdzić. Wyjaśnił, że wydra sprzed dwóch lat miała nadajnik, a ta odpowiedzialna za środowe zajście - nie.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek,dd

Źródło: ABC, KSBW

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
KaliforniaUSAzwierzęta
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
Prognoza
Silny wiatr
Ulewy, silny wiatr, a nawet burze. IMGW ostrzega tę część kraju
Prognoza
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocaleli nie mają dachu nad głową
Świat
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
Świat
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
Prognoza
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
Nauka
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
Polska
Katastrofa ekologiczna na Odrze
"Musimy nauczyć się z nią żyć"
Polska
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
Świat
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
Świat
Ptak ranny w wyniku ataku kierowcy ciężarówki na Florydzie
Przejechał ciężarówką 50 ptaków. "To wyjątkowo okrutne"
Świat
Smog
Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm
Polska
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
Świat
Sahara
Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent
Nauka
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Jesień, spadające liście, pochmurno, pogodnie
Typowo jesienna aura, do 14 stopni na termometrach
Prognoza
Sprzątanie po powodziach w stanie Puebla
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"
Świat
Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Noc pod znakiem deszczu i mgieł
Prognoza
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
Polska
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
Ciekawostki
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
Świat
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
Świat
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
Polska
Zimowe warunki w Kalifornii
Śnieg spadł w Kalifornii. Wcześniej niż zwykle
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica