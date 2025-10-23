Logo TVN24
Świat

Śnieg na górze Fuji znów pojawił się późno

Na szczycie Fuji pojawił się śnieg, stało się to jednak znacznie później niż powinno. Eksperci wskazują, że późne opady śniegu na górze Fuji są związane ze zmianami klimatu.

W czwartek szczyt japońskiej góry Fuji pokrył się śniegiem po pierwszy raz w tym sezonie - poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna. Stało się to 21 dni później powinno. Zazwyczaj tę najwyższą górę Japonii śnieg przysypuje już na początku października, co pokazują dane zbierane od 1894 roku. W ubiegłym roku szczyt góry Fuji zabielił się dopiero 7 listopada, co nastąpiło najpóźniej w historii.

Zgodnie z tradycją sięgającą ponad 100 lat, pierwsze opady śniegu w sezonie są ogłaszane w momencie, gdy przykryty czapą białego puchu szczyt Fuji staje się widoczny z oddalonego o 40 kilometrów punktu obserwacyjnego biura meteorologicznego w mieście Kofu.

Duży wzrost temperatur

Coraz późniejsze pojawianie się śniegu na górze Fuji może być związane ze zmianami klimatu. Ich skutki odczuwalne są w całej Japonii. Tegoroczne lato przyniosło do kraju ekstremalne upały - średnia temperatura była o 2,36 stopnia Celsjusza wyższa, a w mieście Isesaki termometry pokazały rekordowe 41,8 st. C. Z powodu fal upałów do szpitali trafiło ponad 100 tysięcy osób z objawami udaru cieplnego, a wysokie temperatury utrzymywały się również w październiku.

Badania wykazują, że japońskie lato wydłużyło się o około trzy tygodnie między 1982 a 2023 rokiem. Eksperci tłumaczą to wzrostem temperatury zarówno na lądzie, jak i w morzu, a także cieplejszymi, wiejącym z zachodu wiatrem i działaniem Kuroshio - ciepłego oceanicznego prądu, płynącego wzdłuż wschodnich wybrzeży Japonii.

Święta góra Fuji, mierząca 3776 metrów, od wieków stanowi jeden z najważniejszych symboli Japonii. Ośnieżony wierzchołek Fuji inspirował artystów i twórców, w tym Hokusaia, który uwiecznił ją na słynnym obrazie "Wielka fala w Kanagawie". Co roku góra przyciąga około 200 tysięcy wspinaczy z całego świata. Większość z nich wybiera miesiące między lipcem a wrześniem. Niektórzy nocują w schroniskach, by o świcie podziwiać wschód słońca na szczycie. Fuji jest również miejscem kultu szintoistycznego i buddyjskiego, a na jej szczycie znajduje się świątynia poświęcona bogini Konohanasakuyi-hime, opiekującej się górą.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters , Independent

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

TAGI:
JaponiaŚniegKlimat
