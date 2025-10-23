Śnieg na górze Fuji znów pojawił się późno

Ośnieżona góra Fuji Źródło: Reuters

W czwartek szczyt japońskiej góry Fuji pokrył się śniegiem po pierwszy raz w tym sezonie - poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna. Stało się to 21 dni później powinno. Zazwyczaj tę najwyższą górę Japonii śnieg przysypuje już na początku października, co pokazują dane zbierane od 1894 roku. W ubiegłym roku szczyt góry Fuji zabielił się dopiero 7 listopada, co nastąpiło najpóźniej w historii.

Zgodnie z tradycją sięgającą ponad 100 lat, pierwsze opady śniegu w sezonie są ogłaszane w momencie, gdy przykryty czapą białego puchu szczyt Fuji staje się widoczny z oddalonego o 40 kilometrów punktu obserwacyjnego biura meteorologicznego w mieście Kofu.

Duży wzrost temperatur

Coraz późniejsze pojawianie się śniegu na górze Fuji może być związane ze zmianami klimatu. Ich skutki odczuwalne są w całej Japonii. Tegoroczne lato przyniosło do kraju ekstremalne upały - średnia temperatura była o 2,36 stopnia Celsjusza wyższa, a w mieście Isesaki termometry pokazały rekordowe 41,8 st. C. Z powodu fal upałów do szpitali trafiło ponad 100 tysięcy osób z objawami udaru cieplnego, a wysokie temperatury utrzymywały się również w październiku.

Badania wykazują, że japońskie lato wydłużyło się o około trzy tygodnie między 1982 a 2023 rokiem. Eksperci tłumaczą to wzrostem temperatury zarówno na lądzie, jak i w morzu, a także cieplejszymi, wiejącym z zachodu wiatrem i działaniem Kuroshio - ciepłego oceanicznego prądu, płynącego wzdłuż wschodnich wybrzeży Japonii.

Symbol Japonii

Święta góra Fuji, mierząca 3776 metrów, od wieków stanowi jeden z najważniejszych symboli Japonii. Ośnieżony wierzchołek Fuji inspirował artystów i twórców, w tym Hokusaia, który uwiecznił ją na słynnym obrazie "Wielka fala w Kanagawie". Co roku góra przyciąga około 200 tysięcy wspinaczy z całego świata. Większość z nich wybiera miesiące między lipcem a wrześniem. Niektórzy nocują w schroniskach, by o świcie podziwiać wschód słońca na szczycie. Fuji jest również miejscem kultu szintoistycznego i buddyjskiego, a na jej szczycie znajduje się świątynia poświęcona bogini Konohanasakuyi-hime, opiekującej się górą.