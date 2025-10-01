Jane Goodall nie żyje. Znana badaczka szympansów miała 91 lat

Jane Goodall nie żyje. Ceniona badaczka szympansów miała 91 lat Źródło: Reuters/Jane Goodall Institute

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował w środowym oświadczeniu Jane Goodall Institute, znana i ceniona badaczka i obrończyni zwierząt zmarła z przyczyn naturalnych. Miała 91 lat. Przebywała w Kalifornii w ramach swojej trasy wykładowej po Stanach Zjednoczonych.

Jane Goodall nie żyje

"Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odbudowy naszego świata przyrody" - napisano w oświadczeniu informującym o jej śmierci, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jane Goodall urodziła się w 1934 roku w Londynie. Od końca lat 60. ubiegłego wieku prowadziła badania nad szympansami w Parku Narodowym Gombe Stream w Tanzanii. Jak można przeczytać na stronie instytutu jej imienia, założonego w 1977 roku, przyjęła "niekonwencjonalne podejście" do swoich badań nad tymi zwierzętami, "zanurzając się w ich środowisku i życiu, aby doświadczyć ich złożonego społeczeństwa jako sąsiadka, a nie odległa obserwatorka". Organizacja wspiera badania prowadzone w Gombe, a także jest światowym liderem w ochronie szympansów i ich siedlisk.

The Jane Goodall Institute has learned this morning, Wednesday, October 1, 2025, that Dr. Jane Goodall DBE, UN Messenger... Posted by the Jane Goodall Institute on Wednesday, October 1, 2025 Rozwiń

Badaczka szympansów Jane Goodall miała 91 lat

Podczas badań brytyjska naukowczyni zauważyła, że zwierzęta te nie tylko mają osobowość, ale także są zdolne do wyrażania emocji, jak radość i smutek, a także do racjonalnego myślenia. Jej zdaniem wymiana uścisków, całusów czy wzajemne poklepywanie wśród szympansów wskazuje na bliskie więzi między członkami rodziny, ale też innymi osobnikami. Badaczka obserwowała także przypadki agresji i przemocy wśród członków stada.

Badania Goodall podważyły powszechne wówczas przekonania, np. że tylko ludzie potrafią konstruować i używać narzędzia albo że szympansy są wegetarianami. Była pierwszą osobą na świecie, która zarejestrowała zwierzę używające narzędzia - samiec szympansa wykopywał termity z kopca za pomocą gałązki. Jej obserwacje ukształtowały przyszłość nauki o ewolucji. W 1965 r. trafiła na okładkę "National Geographic".

Goodall wytyczała szlaki innym kobietom zajmującym się prymatologią (dział zoologii zajmujący się ssakami naczelnymi) i ochroną przyrody. Wśród nich była m.in. amerykańska zoolożka Dian Fossey.

Wszystko zaczęło się od Doktora Dolittle

Mimo że całe życie zajmowała się badaniami szympansów, w wywiadach wspominała, że jej ulubionymi zwierzętami są psy. Pytana o to, jak zrodziła się jej pasja do poznawania przyrody, odpowiadała, że wszystko zaczęło się od przeczytania książki dla dzieci "Doktor Dolittle".

Goodall była autorką książek naukowych i popularnonaukowych, niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski, m.in. "W cieniu człowieka", "Zabójcy bez winy", "Przez dziurkę od klucza. Najważniejsza książka o naszych najbliższych krewnych”, "Księga nadziei. Poradnik przetrwania w trudnych czasach".

Jane Goodall była znaną i cenioną badaczką szympansów Źródło: DEAN LEWIS/EPA/PAP