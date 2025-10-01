Logo TVN24
Świat

Jane Goodall nie żyje. Znana badaczka szympansów miała 91 lat

Nie żyje Jane Goodall
Jane Goodall nie żyje. Ceniona badaczka szympansów miała 91 lat
Źródło: Reuters/Jane Goodall Institute
Jane Goodall, znana badaczka szympansów i obrończyni zwierząt, zmarła w środę w wieku 91 lat.

Jak poinformował w środowym oświadczeniu Jane Goodall Institute, znana i ceniona badaczka i obrończyni zwierząt zmarła z przyczyn naturalnych. Miała 91 lat. Przebywała w Kalifornii w ramach swojej trasy wykładowej po Stanach Zjednoczonych.

Jane Goodall nie żyje

"Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odbudowy naszego świata przyrody" - napisano w oświadczeniu informującym o jej śmierci, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jane Goodall urodziła się w 1934 roku w Londynie. Od końca lat 60. ubiegłego wieku prowadziła badania nad szympansami w Parku Narodowym Gombe Stream w Tanzanii. Jak można przeczytać na stronie instytutu jej imienia, założonego w 1977 roku, przyjęła "niekonwencjonalne podejście" do swoich badań nad tymi zwierzętami, "zanurzając się w ich środowisku i życiu, aby doświadczyć ich złożonego społeczeństwa jako sąsiadka, a nie odległa obserwatorka". Organizacja wspiera badania prowadzone w Gombe, a także jest światowym liderem w ochronie szympansów i ich siedlisk.

Badaczka szympansów Jane Goodall miała 91 lat

Podczas badań brytyjska naukowczyni zauważyła, że zwierzęta te nie tylko mają osobowość, ale także są zdolne do wyrażania emocji, jak radość i smutek, a także do racjonalnego myślenia. Jej zdaniem wymiana uścisków, całusów czy wzajemne poklepywanie wśród szympansów wskazuje na bliskie więzi między członkami rodziny, ale też innymi osobnikami. Badaczka obserwowała także przypadki agresji i przemocy wśród członków stada.

Stringi we mgle. Jane Goodall wystąpiła w reklamie bielizny, by zdobyć fundusze dla szympansów
Dowiedz się więcej:

Stringi we mgle. Jane Goodall wystąpiła w reklamie bielizny, by zdobyć fundusze dla szympansów

TVN24

Badania Goodall podważyły powszechne wówczas przekonania, np. że tylko ludzie potrafią konstruować i używać narzędzia albo że szympansy są wegetarianami. Była pierwszą osobą na świecie, która zarejestrowała zwierzę używające narzędzia - samiec szympansa wykopywał termity z kopca za pomocą gałązki. Jej obserwacje ukształtowały przyszłość nauki o ewolucji. W 1965 r. trafiła na okładkę "National Geographic".

Goodall wytyczała szlaki innym kobietom zajmującym się prymatologią (dział zoologii zajmujący się ssakami naczelnymi) i ochroną przyrody. Wśród nich była m.in. amerykańska zoolożka Dian Fossey.

Wszystko zaczęło się od Doktora Dolittle

Mimo że całe życie zajmowała się badaniami szympansów, w wywiadach wspominała, że jej ulubionymi zwierzętami są psy. Pytana o to, jak zrodziła się jej pasja do poznawania przyrody, odpowiadała, że wszystko zaczęło się od przeczytania książki dla dzieci "Doktor Dolittle".

Goodall była autorką książek naukowych i popularnonaukowych, niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski, m.in. "W cieniu człowieka", "Zabójcy bez winy", "Przez dziurkę od klucza. Najważniejsza książka o naszych najbliższych krewnych”, "Księga nadziei. Poradnik przetrwania w trudnych czasach".

Jane Goodall była znaną i cenioną badaczką szympansów
Jane Goodall była znaną i cenioną badaczką szympansów
Źródło: DEAN LEWIS/EPA/PAP

Autorka/Autor: dd/ads

Źródło: NBC News, BBC News, PAP

Źródło zdjęcia głównego: DEAN LEWIS/EPA/PAP

