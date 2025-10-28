Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Burza stulecia coraz bliżej. "Spodziewamy się katastrofy"

|
Huragan Melissa - zdjęcie satelitarne
Melissa coraz bliżej Jamajki
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Wiatr o prędkości ok. 300 km/h, powodzie błyskawiczne i lawiny błotne - to wszystko za kilka godzin może przynieść na Jamajkę huragan Melissa. Zdaniem Światowej Organizacji Meteorologicznej dla obywateli tego kraju będzie to burza stulecia. Przed żywiołem drżą też mieszkańcy pozostałych krajów na Karaibach.

Huragan Melissa to najpotężniejsza burza, jaka wystąpiła w tym roku na świecie i jeden z najsilniejszych huraganów atlantyckich w historii. Żywioł niesie wiatr o prędkości przekraczającej 252 km/h, co odpowiada piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Melissa porusza się powoli po Morzu Karaibskim i w ciągu najbliższych godzin dotrze do Jamajki. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) obywatele tego kraju powinny przygotować się na porywy wiatru bliskie 300 km/h.

- Spodziewamy się katastrofalnej sytuacji na Jamajce. Dla tego kraju z pewnością będzie to burza stulecia - powiedziała specjalistka WMO w dziedzinie cyklonów tropikalnych Anne-Claire Fontan.

Żywioł sieje postrach na Karaibach od kilku dni. Porusza się bardzo powoli, co sprawia, że jest wyjątkowo niebezpieczny. Jak informują amerykańskie media, w wyniku jego działania zginęło już co najmniej siedem osób: trzy na Jamajce, trzy na Haiti i jedna na Dominikanie.

W związku z nadciągającym huraganem amerykańskie ambasady na Karaibach zaapelowały w poniedziałek do Amerykanów o opuszczenie tego regionu lub schronienie się w bezpiecznych miejscach.

Miliony osób w niebezpieczeństwie

Według WMO fale sztormowe na Jamajce mogą sięgać czterech metrów, a opady sięgną nawet 700 l/mkw. (miejscami nawet do 1000 l/mkw.) - czyli niemal dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla całego sezonu deszczowego w tym miejscu. Oznacza to wysokie ryzyko wystąpienia katastrofalnych powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża (IFRC) oszacowała, że skutki uderzenia żywiołu może odczuć ponad 1,5 miliona osób.

- To będzie bardzo trudny dzień dla dziesiątek tysięcy, jeśli nie milionów osób na Jamajce (...). Izolacja stanie się dla wielu trudną rzeczywistością. Dachy (budynków) zostaną poddane ciężkiej próbie, poziom wody powodziowej wzrośnie, a wiele miejsc zostanie boleśnie odciętych od świata - powiedział Necephor Mghendi z IFRC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jamajka. Huragan Melissa
Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie
Obraz z kamery na żywo na Jamajce
Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie

Opustoszałe miasta

W kraju przygotowano około 900 schronów dla ewakuowanych mieszkańców. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NHC) w najnowszym komunikacie ostrzegła, że huragan przyniesie zagrażające życiu powodzie błyskawiczne oraz liczne osuwiska ziemi. Ekstremalnie silny wiatr może także doprowadzić do rozległych zniszczeń infrastruktury. W kraju znajduje się również wielu turystów. W mediach opisują oni, że wiele regionów przypomina "miasta duchów".

- Kiedy przyjechaliśmy, restauracje i plaże były zamknięte. Z każdym dniem zamykano coraz więcej hoteli - powiedziała Rebecca Chapman, która przyjechała na wyspę z okazji 25. rocznicy ślubu.

Jak informuje CNN, zewnętrzne krańce Melissy dosięgają już Jamajki, powodując silny wiatr i intensywne opady deszczu. Władze wyspy szykują się na najgorsze i ogłosiły obowiązkowe ewakuacje mieszkańców terenów nadmorskich. Lokalnie na Jamajce może spaść do 1000 litrów deszczu na metr kwadratowy, a fale sztormowe mogą sięgać czterech metrów.

- Nie czekaj, nie ryzykuj swoim życiem, jeśli mieszkasz na nisko położonych terenach. Po prostu wyjedź stamtąd i zabezpiecz to, co możesz - zaapelował Pearnel Charles Jr., minister pracy i bezpieczeństwa publicznego Jamajki.

OGLĄDAJ: Potężny huragan zmierza na Jamajkę. Oglądaj na żywo
Jamajka na żywo

Potężny huragan zmierza na Jamajkę. Oglądaj na żywo
NA ŻYWO

Jamajka na żywo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zmiana klimatu wpływa na huragany

We wtorkowy poranek Melissa powoli sunęła w kierunku Jamajki, nie przekraczając prędkości 7 km/h - powiadomił portal telewizji Al Dżazira. Zdaniem meteorologów jest to szczególnie niebezpieczne: huragan nie przemieszcza się szybko, ale dłużej pozostaje nad jednym regionem, który, tym samym, jest dłużej poddawany niszczycielskiej sile wiatru. W ostatnich latach badacze odnotowali, że od połowy XX wieku huragany częściej przemieszczają się powoli i dłużej pozostają w rejonach przybrzeżnych - przypomniał serwis internetowy katarskiej stacji. Zdaniem ekspertów częstotliwość występowania bardzo silnych huraganów, takich jak Melissa, wzrasta i ta tendencja będzie utrzymywać się w miarę ocieplania się klimatu. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) zaalarmował w swoim najnowszym raporcie, że "wraz z (globalnym) ociepleniem najprawdopodobniej wzrośnie, w skali świata, udział cyklonów tropikalnych kategorii 4–5" - podkreślił portal brytyjskiej BBC.

"Zniszczenia mogą być znaczne"

Premier Andrew Holness ostrzegł przed szczególnie poważnymi zniszczeniami w zachodniej części kraju. - Nie sądzę, aby jakakolwiek infrastruktura w tym regionie wytrzymała huragan kategorii 5, więc zniszczenia mogą być znaczne - powiedział stacji CNN, wzywając mieszkańców do ewakuacji z obszarów najbardziej zagrożonych. Mimo to do apeli władz zastosowali się nieliczni. Jak podał "New York Times", władze zakładały, że ewakuowanych będzie ok. 50 tys., jednak do poniedziałkowego wieczora do schronisk zgłosiło się ok. 1,7 tys. osób - przekazał portal gazety, powołując się na władze lokalne. Urzędnicy zasugerowali, że dezinformacja zniechęca niektórych mieszkańców do korzystania z wyznaczonych miejsc schronienia, ale przyznali również, że służące do tego budynki (często przekształcone ze szkół) nie są idealne.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Najsilniejsza burza na planecie uderza w ten malutki punkt na mapie świata - mówi jeden z mieszkańców stolicy Jamajki, Kingston.

Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
Źródło: NOAA

Amerykańskie ambasady apelują

W poniedziałek amerykańskie placówki dyplomatyczne wydały komunikaty ostrzegawcze dla Amerykanów przebywających na Karaibach. Ambasada USA w Jamajce podkreśliła, że w związku z nadciągającym żywiołem powinni oni być przygotowani, by schronić się w bezpiecznym miejscu, i zapowiedziała, że do piątku placówka będzie świadczyć jedynie ograniczone usługi w nagłych wypadkach. Amerykańscy dyplomaci na Bahamach i Haiti zaznaczyli, że obywatele, którzy mogą znaleźć się w strefie oddziaływania huraganu, powinni rozważyć opuszczenie wysp, dopóki wciąż działają lotniska. Ambasada na Kubie zakomunikowała, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa amerykańskim obywatelom będącym w podróży. Również wezwała, by Amerykanie opuścili wyspę lub znaleźli bezpieczne schronienie. Zaapelowano też do Amerykanów, by uwzględnili w swoich planach podróży to, że "na Kubie brakuje infrastruktury zdrowotnej i ratunkowej, w tym niezawodnej sieci elektrycznej".

Prognozowana trasa huraganu Melissa
Prognozowana trasa huraganu Melissa
Źródło: NHC

Karaiby w potrzasku

Według prognoz Narodowej Służby Pogodowej w nocy z wtorku na środę zagrażające życiu warunki mogą wystąpić na wschodzie Kuby oraz w Haiti. Melissa może tam przynieść ulewy powodujące powodzie błyskawiczne i lawiny błotne oraz wysokie fale sztormowe. Żywioł ma także uderzyć w Dominikanę, południowo-wschodnie i centralne Bahamy oraz Turks i Caicos.

Jak informują meteorolodzy stacji CNN, minimalne ciśnienie w centrum huraganu spadło między poniedziałkiem a wtorkiem. Im niższe ciśnienie, tym silniejsza jest burza, dlatego Melissa w kolejnych godzinach może jeszcze bardziej przybrać na sile. Obecnie ciśnienie Melissy jest już niższe od najniższego ciśnienia huraganu Katrina z 2005 roku (postrzeganego jako jeden z 30 najbardziej niszczycielskich huraganów, jakie nawiedziły Stany Zjednoczone).

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, ABC News, Reuters, NHC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
Huragany, tajfuny, cyklonyKaraiby
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kenia samolot katastrofa
Turyści zginęli w katastrofie samolotu
TVN24
Huragan Melissa
Huragan nadciąga, na Jamajce pierwsze ofiary śmiertelne
Jamajka. Huragan Melissa
Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
Polska
Obraz z kamery na żywo na Jamajce
Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
TVN24
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
Opady deszczu
Niebezpieczne warunki w części kraju. Są alarmy IMGW
Prognoza
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
Prognoza
Huragan Melissa w podczerwieni
Najsilniejsza burza na planecie. "Czas na przygotowania się skończył"
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą możliwe są burze
Prognoza
Maccullochella peelii
Ta ryba przepłynęła 860 kilometrów i pobiła rekord
Ciekawostki
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
Wszystkich Świętych
Duża zmiana w pogodzie tuż przed 1 listopada
Prognoza
Ryś europejski - zdj. poglądowe
Martwy ryś na środku drogi. "Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje"
Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych
Osuwisko niedaleko domu studenckiego
Ziemia osunęła się w Oslo. "Hałas nie do opisania"
Akcja ratunkowa w Tatrach
Polak utknął w Tatrach. Akcja trwała całą noc
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2404098431
Deszczowy początek tygodnia, w górach sypnie śniegiem
Prognoza
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
W nocy parasole przydadzą się w całym kraju
Prognoza
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
Polska
imageTitle
Silny wiatr przewrócił drzewo na tory. Burze nad Polską
Polska
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
Prognoza
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Prognoza

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica