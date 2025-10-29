Logo TVN24
Świat

Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii

|
20251029_Eye Hurricane Melissa
Huragan sieje spustoszenie na Kubie
Źródło: Reuters
Nad Karaibami szaleje Melissa - jeden z najsilniejszych huraganów, jaki pojawił się w ostatnich latach na Oceanie Atlantyckim. Jego losy śledzą meteorolodzy na całym świecie. Sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej wykonała niezwykłe zdjęcie przedstawiające oko huraganu na godziny przed uderzeniem w Jamajkę.

Melissa to najsilniejsza burza, jaka pojawiła się w tym roku na świecie i jednocześnie jeden z najpotężniejszych huraganów ostatnich lat. We wtorek żywioł uderzył w Jamajkę jako huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Niósł wiatr o prędkości ponad 295 km/h i ekstremalne opady deszczu. Obecnie Melissa znajduje się nad Kubą i jest huraganem drugiej kategorii (z wiatrem o prędkości do 177 km/h). Zmierza w kierunku Bahamów.

Losy Melissy śledzą meteorolodzy na całym świecie. Dane o potężnej burzy zbierane są między innymi za pomocą specjalnych samolotów oraz satelitów. Jeden z nich - Sentinel-2, należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej - wykonał zdjęcie oka huraganu na kilka godzin przed dotarciem do Jamajki.

Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Źródło: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Oko bestii na zdjęciu satelitarnym

Jak informuje Europejska Agencja Kosmiczna, niezwykłe zdjęcie wykonano o godzinie 16.55 czasu polskiego, niedługo przed uderzeniem Melissy w południowe wybrzeże Jamajki. Widać na nim ogromne oko huraganu otoczonego przez wir chmur.

"Obrazy o wysokiej rozdzielczości z misji satelity Copernicus Sentinel-2 odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym. Wspierają szybkie mapowanie i koordynację akcji pomocowych" - czytamy w komunikacie.

Obserwacji huraganu dokonywano także z powietrza. We wtorek specjalny zespół meteorologów poleciał samolotem do środka Melissy w celu zebrania cennych danych na jej temat. Melissa jest 13. w tym roku cyklonem tropikalnym na Atlantyku, któremu nadano imię, piątym o statusie huraganu i trzecim huraganem piątej kategorii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Co jeszcze znajdzie się na drodze Melissy
Huragan Melissa
"Wzywam wszystkich do zachowania czujności"

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Copernicus, PAP

Źródło zdjęcia głównego: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

