Melissa uderzyła we wtorek około godziny 18 polskiego czasu w New Hope na Jamajce, przynosząc ze sobą podmuchy wiatru do 295 kilometrów na godzinę.
W środę rano czasu środkowoeuropejskiego jego centrum znajdowało się około 175 kilometrów od Guantanamo na Kubie. Melissa ma uderzyć w regionie miasta Santiago de Cuba, drugiego największego ośrodka na wyspie. Po tym, jak huragan przetoczy się przez Kubę, uderzy w Bahamy, a później Bermudy.
Huragan uderzył w Jamajkę. Kamera na żywo
We wtorek około godziny 18 polskiego czasu żywioł uderzył w New Hope na Jamajce, o czym poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Służby meteorologiczne ostrzegają przed opadami deszczu i wysokimi falami sztormowymi, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Z kolei silny wiatr może doprowadzić do zniszczeń wielu budynków. Lokalne władze wydały nakazy ewakuacji dla mieszkańców nisko położonych terenów.
Według prognoz huragan po uderzeniu w Jamajkę dotrze także do Kuby, Haiti, Bahamów oraz Turks i Caicos.
