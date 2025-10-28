Logo TVN24
Świat

Melissa. Jak wygląda sytuacja na Jamajce? Kamera na żywo

Korespondent TVN24 Jan Pachlowski o huraganie Melissa
Źródło: TVN24
Huragan Melissa uderzył w Jamajkę we wtorek. Sytuacja na wyspie powoli się uspokaja, jednak władze nadal ostrzegają przed pogodowymi zagrożeniami.

Melissa uderzyła we wtorek około godziny 18 polskiego czasu w New Hope na Jamajce, przynosząc ze sobą podmuchy wiatru do 295 kilometrów na godzinę.

W środę rano czasu środkowoeuropejskiego jego centrum znajdowało się około 175 kilometrów od Guantanamo na Kubie. Melissa ma uderzyć w regionie miasta Santiago de Cuba, drugiego największego ośrodka na wyspie. Po tym, jak huragan przetoczy się przez Kubę, uderzy w Bahamy, a później Bermudy.

Huragan uderzył w Jamajkę. Kamera na żywo

We wtorek około godziny 18 polskiego czasu żywioł uderzył w New Hope na Jamajce, o czym poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Służby meteorologiczne ostrzegają przed opadami deszczu i wysokimi falami sztormowymi, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Z kolei silny wiatr może doprowadzić do zniszczeń wielu budynków. Lokalne władze wydały nakazy ewakuacji dla mieszkańców nisko położonych terenów.

Według prognoz huragan po uderzeniu w Jamajkę dotrze także do Kuby, Haiti, Bahamów oraz Turks i Caicos.

TVN24
