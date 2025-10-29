Jamajka. Ich domy zmiotło, uciekli na komisariat. Huragan podążył za nimi

Ogromne zniszczenia w miecie Black River Źródło: Jamaica Constabulaty Force/Facebook

We wtorek w południowe wybrzeże Jamajki uderzył huragan Melissa. Żywioł przeszedł przez zachodnią część wyspy, niosąc porywisty wiatr i ulewny deszcz. Obecnie Melissa znajduje się nad Kubą, a następnie ma kierować się na Bermudy i Bahamy.

Jamajka. Huragan Melissa zniszczył komisariat

Jak podał portal "Jamaica Gleaner", komisariat policji w mieście Black River, stolicy regionu Saint Elizabeth, został uszkodzony przez huragan Melissa. Znajduje się ono zaledwie 15 kilometrów od miejsca zejścia burzy na ląd. Na nagraniach udostępnionych przez policję widać otoczenie posterunku - uszkodzone, zalane auta, zniszczone struktury i przekrzywione linie wysokiego napięcia.

Szef lokalnej policji Coleridge Minto poinformował, że posterunek został udostępniony mieszkańcom, których domy zostały zniszczone. Teren komisariatu również ucierpiał na skutek żywiołu - silny wiatr wyrwał kilka okien, co spowodowało zagrożenie dla osób szukających schronienia przed burzą oraz policyjnego wyposażenia. Minto przekazał że uszkodzeniu uległa także brama posterunku, a także kilka pojazdów znajdujących się na terenie posesji.

- Trzymamy się blisko jako społeczność. Wspólnie przetrwamy huragan Melissa - napisali policjanci w mediach społecznościowych.