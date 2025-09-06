Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

Północne Indie po powodzi
Indyjscy żołnierze ratują mieszkańców uwięzionych przez powódź
Źródło: Reuters
Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

Po kilkudniowych ulewach związanych z monsunem w północnych Indiach doszło do powodzi. Najbardziej ucierpiały stany Pendżab, Himmachal Pradesh oraz Dżammu i Kaszmir. Powodzie nawiedziły także pakistańską część Pendżabu, wymuszając ewakuację setek tysięcy mieszkańców.

CZYTAJ WIĘCEJ: W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

Dziesiątki ofiar i zrujnowane plony

Sytuacja jest najgorsza w Pendżabie. W ostatnich dniach powodzie zabiły tam co najmniej 40 osób i zalały około 2000 wiosek. W sobotę w przygranicznym mieście Fazilka indyjska armia ratowała uwięzionych mieszkańców i przenosiła ich do prowizorycznych schronień.

Powodzie wywołały duże szkody w plonach. Tysiące hektarów upraw ryżu, bawełny i trzciny cukrowej zostało całkowicie zalanych przez błotnistą wodę. Żywioł zabił także zwierzęta hodowlane, których ciała zalegały na ziemi. Wielu rolników było zrujnowanych.

- Całe moje utrzymanie zależy od siedmiu hektarów ziemi uprawnej, które zostały całkowicie zniszczone przez powódź. Zainwestowałem już większość pieniędzy w nasiona i nawozy pod poprzedniej plony. Teraz wszystko przepadło - rozpaczał rolnik z miasteczka Ajnala w dystrykcie Amritsar w Pendżabie.

Północne Indie po powodzi
Północne Indie po powodzi
Źródło: PAP/EPA/HARISH TYAGI

Wysoki poziom wody nieopodal stolicy

Powodzie spowodowały szkody także w innych północnych stanach Indii. W Dżammu i Kaszmirze żywioł zniszczył wiele budynków i wymusił ewakuacje. Jak poinformowały władze, w dystrykcie Ramban przy granicy z Pakistanem uszkodzone zostały 283 domy, a 950 mieszkańców opuściło swoje domy. Łącznie w Dżammu i Kaszmirze ewakuowano w ostatnich dniach co najmniej 9000 osób.

W dystrykcie Kullu w stanie Himachal Pradesh powódź na rzece Bjas poważnie uszkodziła bariery chroniące tybetańską kolonię. Lokalni mieszkańcy zgłosili, że woda przerwała mur bezpieczeństwa i wywołała obawy o potencjalne szkody w całym regionie. Wysoki poziom wody utrzymuje się także w rzece Jamuna na terenach wokół Nowego Delhi, stolicy Indii, oraz miasta Mathura, położonego około 180 kilometrów na południowy wschód.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: The Guardian, The Hindu, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HARISH TYAGI

Udostępnij:
TAGI:
IndiePowódź
Czytaj także:
Burza
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Polska
Tajfun zniszczył wiele budynków w prefekturze Shizuoka w Japonii
Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki
Świat
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Deszczowy front wędruje nad Polską. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Wizualizacja powstawania piorunów
W tym kraju pioruny biją na odwrót
Ciekawostki
Sytuacja baryczna w Europie
Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi
Polska
Pamir Wschodni
Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją
Nauka
Uszkodzony dach w woj. łódzkim
Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach
Polska
Burza, upał, gorąco
Polska podzieli się na chłodną i gorącą
Prognoza
Noc, burza
Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada
Prognoza
Burza, piorun, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Deszcz, noc, burze
Nocą będzie grzmieć i mocno padać
Prognoza
Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Wiatr przewracał samochody
Świat
Chmury, słońce
Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę
Prognoza
Pożary lasów
Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"
Nauka
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
Świat
Los Cabos pod wodą
Ulice miasta pełne błota
Świat
AdobeStock_215798671
"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"
Ciekawostki
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
Świat
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prognozowane opady deszczu w piątek o godz. 20
Tak nawałnice przejdą przez Polskę
Prognoza
Burza, ciemne chmury
Aura okaże się zmienna
Prognoza
Burze, nocne pioruny
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Prognoza
Powódź w Pakistanie
W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób
Świat
Burze, lato, gorąco, chmury
Mglisto, gorąco i burzowo. Pogoda na piątek
Prognoza
Indie
Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Rekin ugryzł 8-latka na Florydzie
Rekin ugryzł 8-latka
Świat
Lato burza
Czekają nas burzowe chwile
Prognoza
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
Polska
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica