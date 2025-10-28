Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwsze ofiary śmiertelne jeszcze przed uderzeniem huraganu Melissa

Huragan Melissa
Jamajka przygotowuje się do uderzenia huraganu Melissa
Źródło: Reuters
Jamajskie ministerstwo zdrowia poinformowało o trzech ofiarach śmiertelnych i kilkunastu rannych w związku z huraganem Melissa, który dopiero ma uderzyć w wyspę. "Wzywamy społeczeństwo do zachowania szczególnej ostrożności" - zaapelowano w komunikacie.
Kluczowe fakty:
  • Huragan nazwany został "najsilniejszą burzą na planecie".
  • Melissa znajduje się nad Morzem Karaibskim, a Jamajka może być najbardziej poszkodowaną z wysp.
  • "Prosimy o rozwagę, dbanie o bezpieczeństwo i ochronę siebie i swojej rodziny podczas tej burzy" - apelują władze.

Do Jamajki zbliża się huragan Melissa, niosący wiatr o prędkości ponad 250 km/h, który w najbliższych godzinach może się jeszcze wzmagać. Na uderzenie żywiołu, nazywanego już "najsilniejszą burzą na planecie", szykują się mieszkańcy wyspy oraz przyjezdni, którzy przylecieli spędzić wakacje na Karaibach.

Trzy osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych

Jak poinformowało w poniedziałek wieczorem jamajskie ministerstwo zdrowia, trzy osoby zginęły w związku z huraganem jeszcze zanim ten uderzył w wyspę. Do tragicznych zdarzeń doszło podczas przygotowań na nadejście huraganu, gdy trwała akcja ścinania niebezpiecznych drzew. 15 innych osób zostało rannych w przygotowaniach, większość obrażeń dotyczyła upadków z dachów.

"Apelujemy do społeczeństwa o zachowanie szczególnej ostrożności: czynności takie jak wspinanie się na dachy, zabezpieczanie worków z piaskiem czy ścinanie drzew mogą wydawać się łatwe do wykonania, ale nawet drobne błędy w czasie huraganu mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia

TVN24

Władze ostrzegają również mieszkańców przed przemieszczaniem się przez obszary zalane wodą bądź zasypane gruzem. Przypomniano również o zamkniętych placówkach służby zdrowia oraz o tym, że otwarte pozostają szpitale. "Prosimy o rozwagę, dbanie o bezpieczeństwo oraz ochronę siebie i swojej rodziny podczas tej burzy" - podsumowano.

W załączonym filmiku minister Christopher Tufton przekazał kondolencje rodzinom zmarłych i zapewnił o wsparciu. Zachęcił również, aby zwracać się o pomoc, jeśli ktoś jej potrzebuje.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska // mm

Źródło: Guardian, UPI, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Udostępnij:
TAGI:
Jamajkapogoda
Czytaj także:
Kenia samolot katastrofa
Turyści zginęli w katastrofie samolotu
TVN24
Huragan Melissa - zdjęcie satelitarne
Burza stulecia coraz bliżej. "Spodziewamy się katastrofy"
Jamajka. Huragan Melissa
Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
Polska
Obraz z kamery na żywo na Jamajce
Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
TVN24
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
Opady deszczu
Niebezpieczne warunki w części kraju. Są alarmy IMGW
Prognoza
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
Prognoza
Huragan Melissa w podczerwieni
Najsilniejsza burza na planecie. "Czas na przygotowania się skończył"
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą możliwe są burze
Prognoza
Maccullochella peelii
Ta ryba przepłynęła 860 kilometrów i pobiła rekord
Ciekawostki
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
Wszystkich Świętych
Duża zmiana w pogodzie tuż przed 1 listopada
Prognoza
Ryś europejski - zdj. poglądowe
Martwy ryś na środku drogi. "Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje"
Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych
Osuwisko niedaleko domu studenckiego
Ziemia osunęła się w Oslo. "Hałas nie do opisania"
Akcja ratunkowa w Tatrach
Polak utknął w Tatrach. Akcja trwała całą noc
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
Nauka
Deszczowy początek tygodnia, w górach sypnie śniegiem
Prognoza
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
W nocy parasole przydadzą się w całym kraju
Prognoza
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
Polska
imageTitle
Silny wiatr przewrócił drzewo na tory. Burze nad Polską
Polska
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Wyraźna anomalia na początku listopada
Prognoza
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica