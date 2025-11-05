Filipiny. Woda i błoto zalały miasta. Coraz więcej ofiar

Tajfun Kalmaegi doprowadził do poważnych zniszczeń na Filipinach Źródło: Reuters

Kalmaegi to dwudziesty cyklon tropikalny, jaki uderzył w Filipiny w tym roku. Żywioł dotarł do centralnych regionów tego kraju w poniedziałek tuż przed północą lokalnego czasu. W momencie uderzenia niósł wiatr o porywach sięgających nawet 205 km/h oraz obfite opady deszczu. Po dotarciu na ląd Kalmaegi (zwany lokalnie Tino) nieco osłabł, a prędkość wiatru wynosiła około 130 km/h.

Lokalne władze poinformowały o 66 ofiarach śmiertelnych, najwięcej z nich (49) odnotowano na wyspie Cebu. Wśród ofiar znajduje się także załoga helikoptera, który rozbił się w trakcie akcji ratunkowej na wyspie Mindanao. W kraju trwa także poszukiwanie zaginionych. Służby poinformowały, że los co najmniej 26 osób jest nieznany.

"W jednej chwili wszystko przepadło"

Jednym z najbardziej dotkniętych regionów jest prowincja Cebu położona w centralnych Filipinach. Jej mieszkańcy mierzą się ze skutkami katastrofalnych powodzi błyskawicznych i lawin błotnych, które zrównały z ziemią wiele miejsc. W Talisas City ocaleni próbują uratować resztki tego, co zostało po przejściu żywiołu.

- Pracowaliśmy i oszczędzaliśmy na to przez lata, a potem w jednej chwili wszystko przepadło - powiedziała 38-letnia Eilene Oken, mieszkanka Talisas City.

Skuteczną akcję ratunkową utrudniają porozrzucane szczątki, w tym porwane przez wodę samochody. Służby ewakuują mieszkańców przy pomocy łodzi. Niektóre osoby szukają schronienia na dachach swoich domów. W prowincji Cebu ogłoszono stan klęski żywiołowej.

- Spodziewaliśmy się zagrożenia ze strony wiatru, ale to woda naprawdę zagraża naszym ludziom - mówiła gubernatorka Cebu, Baricuatro.

Z powodu przejścia tajfunu Kalmaegi ponad 400 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.

Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA

Katastrofa śmigłowca

W północnej części wyspy Mindanao, leżącej w południowej części kraju, doszło do katastrofy śmigłowca typu Super Huey. Został on wysłany na pomoc ofiarom z miasta Davao do nadmorskiego miasta Butuan. W wypadku zginęło sześć osób - przekazały filipińskie siły powietrzne (PAF).

"Utracono łączność ze śmigłowcem, co spowodowało natychmiastowe rozpoczęcie operacji poszukiwawczo-ratowniczej" - przekazały w oddzielnym komunikacie filipińskie siły powietrzne. PAF dodały, że rozpoczęły śledztwo mające na celu ustalenie przyczyny katastrofy.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Kalmaegi Źródło: PAGASA/X

Kolejny kraj na trasie tajfunu

Obecnie Kalmaegi znajduje się nad Morzem Południowochińskim i kieruje się w stronę Wietnamu, gdzie ma dotrzeć w piątek. Meteorolodzy prognozują, że cyklon tropikalny wzmocni się przed uderzeniem i będzie niósł wiatr o prędkości do 166 km/h.