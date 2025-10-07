Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego

Dron uchwycił na nagraniu akcję ratunkową lwa morskiego Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Salish Sea, morzu wewnętrznym, które jest częścią Oceanu Spokojnego, zauważono rannego uchatka grzywiastego. Ssak morski miał ciasno owiniętą wokół szyi plastikową taśmę, która wbijała się głęboko w jego skórę. Zwierzęciu pomogli między innymi naukowcy z San Diego Zoo Wildlife Alliance (SDZWA).

Akcja ratunkowa

Jak pisze lokalny portal FOX 5 San Diego, powołując się na rzecznika SDZWA, akcja ratunkowa uchatka grzywiastego była częścią szerszego programu monitorowania dzikiej fauny morskiej prowadzonego przez Narodową Agencję Oceaniczną i Atmosferyczną (NOAA). Program ten skupia się na badaniu populacji orek żyjących w Salish Sea. To właśnie biolodzy z tego programu zauważyli rannego uchatka. Za pomocą drona byli w stanie dokładnie zlokalizować ranne zwierzę, co pozwoliło zespołom ratowniczym na szybką reakcję.

Eksperci ds. ssaków morskich z organizacji SeaDoc Society, The Whale Museum oraz weterynarze z Vancouver Aquarium połączyli siły, aby przeprowadzić akcję ratunkową. Proces ten wymagał podania zwierzęciu znieczulenia, ostrożnego usunięcia plastikowej taśmy i monitorowania powrotu ssaka do zdrowia.

Ranny uchatek grzywiasty Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Gatunek bliski zagrożenia

Uchatek grzywiasty, nazywany też lwem morskim Stellera (Eumetopias jubatus), należy do rodziny uchatkowatych (Otariidae). W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych, która jest publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody, jest zaliczany do gatunku bliskiego zagrożenia.