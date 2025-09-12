Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

18 osób zginęło w turystycznym raju. Apel władz

epa12366350
Skutki ulew na Bali
Źródło: Reuters
Do 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły Bali. W popularnym kurorcie trwają poszukiwania dwóch zaginionych. Lokalne władze zaapelowały do turystów o zachowanie ostrożności i rozsądną eksplorację wyspy.

Na Bali trwa szacowanie strat wywołanych przez intensywne opady deszczu. Jak podała w piątek regionalna Agencja Łagodzenia Skutków Katastrof na Bali (BPBD), na wyspie zginęło co najmniej 18 osób, a dwie nadal uznawane są za zaginione. Najpoważniejsze powodzie miały miejsce w Denpasarze, administracyjnej stolicy Bali, jak również w powiatach Tabanan, Jembrana, Gianyar i Badung.

Apel do turystów

Tamtejsze Ministerstwo Turystyki zaleciło podróżnym planującym wizytę na Bali monitorowanie aktualnych informacji pogodowych.

"Podróżni powinni priorytetowo traktować bezpieczeństwo i zdrowie, nosić parasole lub płaszcze przeciwdeszczowe podczas przebywania na zewnątrz oraz śledzić prognozy pogody i ostrzeżenia wydawane przez BMKG lub lokalnych operatorów turystycznych" - przekazali przedstawiciele ministerstwa.

CZYTAJ TAKŻE: Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"

Turyści zostali zachęceni do aktywnego poszukiwania informacji o obszarach zagrożonych katastrofami. Aby uniknąć uwięzienia przez powodzie i osuwiska, służby zaapelowały o wybór atrakcji położonych w bezpieczniejszych strefach na wyspie. Lokalne społeczności zostały poproszone o podejmowanie działań zapobiegawczych, takich jak przycinanie dużych gałęzi drzew, które mogą oberwać się podczas ulewy.

Powodzie w Denpasarze na Bali
Powodzie w Denpasarze na Bali
Źródło: PAP/EPA/MADE NAGI

Nieodpowiednia infrastruktura

Według indonezyjskiej agencji meteorologicznej katastrofa hydrometeorologiczna jest spowodowana długotrwałymi, intensywnymi opadami deszczu, które utrzymywały się nad regionem we wtorek i środę. Do podtopień doszło w sześciu z ośmiu regionów Bali, blokując główne drogi i dostęp do międzynarodowego lotniska na wyspie. W niektórych miejscach wystąpiły również osunięcia ziemi.

Według I Nyomana Gede Mahay Putry, eksperta ds. architektury i planowania z Uniwersytetu Warmadewa w Denpasarze, szybki rozwój turystyczny wyspy uniemożliwił uwzględnienie potrzeby zapewnienia odpowiedniej infrastruktury odwadniającej.

- Planowanie miejskie nie uwzględnia katastrof. Budowa infrastruktury ma na celu uczynienie Bali bardziej atrakcyjnym dla turystów i inwestorów - wyjaśnił w rozmowie z agencją Reutera.

Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: Reuters, Antara

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
IndonezjaPowódź
Czytaj także:
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi nad czterema województwami
Polska
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Ciekawostki
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Ciekawostki
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica