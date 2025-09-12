18 osób zginęło w turystycznym raju. Apel władz

Skutki ulew na Bali Źródło: Reuters

Na Bali trwa szacowanie strat wywołanych przez intensywne opady deszczu. Jak podała w piątek regionalna Agencja Łagodzenia Skutków Katastrof na Bali (BPBD), na wyspie zginęło co najmniej 18 osób, a dwie nadal uznawane są za zaginione. Najpoważniejsze powodzie miały miejsce w Denpasarze, administracyjnej stolicy Bali, jak również w powiatach Tabanan, Jembrana, Gianyar i Badung.

Apel do turystów

Tamtejsze Ministerstwo Turystyki zaleciło podróżnym planującym wizytę na Bali monitorowanie aktualnych informacji pogodowych.

"Podróżni powinni priorytetowo traktować bezpieczeństwo i zdrowie, nosić parasole lub płaszcze przeciwdeszczowe podczas przebywania na zewnątrz oraz śledzić prognozy pogody i ostrzeżenia wydawane przez BMKG lub lokalnych operatorów turystycznych" - przekazali przedstawiciele ministerstwa.

Turyści zostali zachęceni do aktywnego poszukiwania informacji o obszarach zagrożonych katastrofami. Aby uniknąć uwięzienia przez powodzie i osuwiska, służby zaapelowały o wybór atrakcji położonych w bezpieczniejszych strefach na wyspie. Lokalne społeczności zostały poproszone o podejmowanie działań zapobiegawczych, takich jak przycinanie dużych gałęzi drzew, które mogą oberwać się podczas ulewy.

Powodzie w Denpasarze na Bali Źródło: PAP/EPA/MADE NAGI

Nieodpowiednia infrastruktura

Według indonezyjskiej agencji meteorologicznej katastrofa hydrometeorologiczna jest spowodowana długotrwałymi, intensywnymi opadami deszczu, które utrzymywały się nad regionem we wtorek i środę. Do podtopień doszło w sześciu z ośmiu regionów Bali, blokując główne drogi i dostęp do międzynarodowego lotniska na wyspie. W niektórych miejscach wystąpiły również osunięcia ziemi.

Według I Nyomana Gede Mahay Putry, eksperta ds. architektury i planowania z Uniwersytetu Warmadewa w Denpasarze, szybki rozwój turystyczny wyspy uniemożliwił uwzględnienie potrzeby zapewnienia odpowiedniej infrastruktury odwadniającej.

- Planowanie miejskie nie uwzględnia katastrof. Budowa infrastruktury ma na celu uczynienie Bali bardziej atrakcyjnym dla turystów i inwestorów - wyjaśnił w rozmowie z agencją Reutera.