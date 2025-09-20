Upały w weekend. Mapa pokazuje, jak gorąco będzie

Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Władzę nad pogodą w Polsce sprawuje obecnie wyż Oldenburgia, za sprawą którego napływa do nas ciepłe, zwrotnikowe powietrze, a chmury powoli się rozwiewają. Prognozy wskazują, że w niektórych regionach temperatura maksymalna w sobotę i niedzielę może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Wydane zostały także ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed upałem.

Cieplej niż zwykle

Przedostatni weekend września zapowiada się znacznie cieplej niż zazwyczaj. Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, anomalia temperatury na wysokości 2 metrów wyniesie w Polsce średnio 10-12 stopni Celsjusza. W sobotę będzie ona najwyższa na południowym zachodzie kraju, gdzie może sięgnąć nawet 12-13 st. C, natomiast w niedzielę - na wschodzie i w centrum, również sięgając około 12-13 st. C.

- Anomalia temperatury na wysokości około 1500 metrów będzie jeszcze wyższa, bo wyniesie około 14-16 stopni Celsjusza - dodał synoptyk.

Prognozowana anomalia termiczna nad Polską w sobotę 20.09.2025 Źródło: GFS/tropicaltidbits.com