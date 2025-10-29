Tu może silnie wiać. Alarmy w trzech województwach

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu.
W województwach śląskim i małopolskim alarmy będą obowiązywać od północy w czwartek do godziny 10 tego samego dnia. Z kolei na Podkarpaciu ostrzeżenia będą w mocy od godziny 4 do 15 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock