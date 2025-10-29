Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

W dalszym ciągu nad Europą zaznacza się podział pomiędzy zdominowaną przez niże północą a wyżowym południem. My znajdziemy się w pasie pomiędzy głównymi ośrodkami barycznymi, w strumieniu łagodnego, bo pochodzącego znad ciepłego Atlantyku powietrza polarnego morskiego. Charakterystycznym elementem będą na przemian występujące kliny ciepła, z przewagą napływu ciepłego i dość suchego powietrza, i zatoki chłodu, przejściowo kierujące w nasz rejon nieco chłodniejsze i wilgotniejsze masy.

Klin ciepła i jesienne burze

W czwartek południowo-wschodnie krańce Polski pozostaną w cieplejszym i suchym powietrzu napływającym z południowego zachodu. W pozostałej części kraju postępować będzie od północnego zachodu zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem wędrującym z Morza Północnego w kierunku środkowego Bałtyku. Front bardzo szybko przemieści się z zachodu na wschód i przyniesie opady deszczu, miejscami o natężeniu do 8-12 litrów na metr kwadratowy. Im dalej od centrum niżu, tym opady okażą się mniejsze, wręcz śladowe. Dynamika przemieszczania się strefy frontowej uwydatni się również w postaci silnego i porywistego wiatru. Na zachodzie, po przejściu zasadniczej strefy frontowej, nie można wykluczyć wystąpienia pojedynczych, typowo jesiennych burz.

W piątek i sobotę nad południową Europą rozbuduje się klin wyżu. Przyniesie on tak zwane okno pogodowe. Nie powinno padać, a zachmurzenie przeważnie okaże się umiarkowane i miejscami, szczególnie na południu kraju, małe. Należy jednak pamiętać, że jesienne poranki mogą być jeszcze z przewagą niskiego zachmurzenia oraz lokalnymi zamgleniami i mgłami. Klin ciepła sprawi, że w weekend termometry mogą pokazać na południu 16-18 stopni Celsjusza

Pogorszenie pogody w postaci opadów i kolejnej zatoki z chłodniejszym powietrzem zaznaczy się w niedzielę na północy i w drugiej części dnia również w centrum i na zachodzie, a w poniedziałek już w całym kraju.

Mocno powieje w całym kraju

W czwartek wystąpi przeważnie duże zachmurzenie, a podczas przemieszczania się strefy frontowej z zachodu na wschód - przejściowo całkowite. Początkowo większe przejaśniania i rozpogodzenia możliwe są na południowym wschodzie, a w godzinach popołudniowych również na południowym zachodzie. Na północy, zachodzie i w centrum popada deszcz, miejscami suma opadów wyniesie do 8-12 l/mkw. Dodatkowo na zachodzie kraju w drugiej części dnia przelotnie popada, nie można również wykluczyć tam pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na północy, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający za frontem na zachodni, dość silny i porywisty w całym kraju. Na wschodzie może wiać do 30-50 kilometrów na godzinę, a na zachodzie, nad morzem oraz w rejonach górskich do 60-80 km/h. Wysoko w górach możliwe są porywy powyżej 100 km/h.

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Na północy, w centrum i na wschodzie prognozuje się najczęściej umiarkowane zachmurzenie. Jedynie nad ranem na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur niskich i szybko zanikające, słabe opady deszczu. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na południu. Wiatr na wschodzie i północnym wschodzie będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, a powieje z północnego zachodu. W centrum będzie umiarkowany i zachodni, a na zachodzie słaby i wiejący ze zmiennych kierunków.

Pogoda na dzień Wszystkich Świętych. Prognoza na 1 listopada

Sobota 1 listopada upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Na północy i w centrum kraju spodziewane jest duże zachmurzenie, a na południu - umiarkowane i małe. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14-15 st. C w przeważającej części kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie i lokalnie południu. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny i silny - w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda na Zaduszki. Prognoza na 2 listopada

W niedzielę 2 listopada czeka nas umiarkowane zachmurzenie, wzrastające od północnego zachodu w kierunku centrum do dużego z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na południowym wschodzie Polski dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15-17 st. C na południu. Powieje przeważnie słaby i zmienny wiatr.

Chmury i opady na początku tygodnia

W poniedziałek w przeważającej części kraju spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie wraz z opadami deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Pogodnie tego dnia będzie tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie 10-12 st. C w całym kraju. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, będzie słaby i umiarkowany.

