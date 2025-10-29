Logo TVN24
Prognoza

Prognoza na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Jaka pogoda będzie 1 i 2 listopada

|
AdobeStock_537329094
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Jaką pogodę przyniesie nam 1 i 2 listopada? Spokojniejszą niż ta, której spodziewamy się w czwartek. Tego dnia miejscami może nawet zagrzmieć.

W dalszym ciągu nad Europą zaznacza się podział pomiędzy zdominowaną przez niże północą a wyżowym południem. My znajdziemy się w pasie pomiędzy głównymi ośrodkami barycznymi, w strumieniu łagodnego, bo pochodzącego znad ciepłego Atlantyku powietrza polarnego morskiego. Charakterystycznym elementem będą na przemian występujące kliny ciepła, z przewagą napływu ciepłego i dość suchego powietrza, i zatoki chłodu, przejściowo kierujące w nasz rejon nieco chłodniejsze i wilgotniejsze masy.

Klin ciepła i jesienne burze

W czwartek południowo-wschodnie krańce Polski pozostaną w cieplejszym i suchym powietrzu napływającym z południowego zachodu. W pozostałej części kraju postępować będzie od północnego zachodu zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem wędrującym z Morza Północnego w kierunku środkowego Bałtyku. Front bardzo szybko przemieści się z zachodu na wschód i przyniesie opady deszczu, miejscami o natężeniu do 8-12 litrów na metr kwadratowy. Im dalej od centrum niżu, tym opady okażą się mniejsze, wręcz śladowe. Dynamika przemieszczania się strefy frontowej uwydatni się również w postaci silnego i porywistego wiatru. Na zachodzie, po przejściu zasadniczej strefy frontowej, nie można wykluczyć wystąpienia pojedynczych, typowo jesiennych burz.

W piątek i sobotę nad południową Europą rozbuduje się klin wyżu. Przyniesie on tak zwane okno pogodowe. Nie powinno padać, a zachmurzenie przeważnie okaże się umiarkowane i miejscami, szczególnie na południu kraju, małe. Należy jednak pamiętać, że jesienne poranki mogą być jeszcze z przewagą niskiego zachmurzenia oraz lokalnymi zamgleniami i mgłami. Klin ciepła sprawi, że w weekend termometry mogą pokazać na południu 16-18 stopni Celsjusza

Pogorszenie pogody w postaci opadów i kolejnej zatoki z chłodniejszym powietrzem zaznaczy się w niedzielę na północy i w drugiej części dnia również w centrum i na zachodzie, a w poniedziałek już w całym kraju.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Mocno powieje w całym kraju

W czwartek wystąpi przeważnie duże zachmurzenie, a podczas przemieszczania się strefy frontowej z zachodu na wschód - przejściowo całkowite. Początkowo większe przejaśniania i rozpogodzenia możliwe są na południowym wschodzie, a w godzinach popołudniowych również na południowym zachodzie. Na północy, zachodzie i w centrum popada deszcz, miejscami suma opadów wyniesie do 8-12 l/mkw. Dodatkowo na zachodzie kraju w drugiej części dnia przelotnie popada, nie można również wykluczyć tam pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na północy, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający za frontem na zachodni, dość silny i porywisty w całym kraju. Na wschodzie może wiać do 30-50 kilometrów na godzinę, a na zachodzie, nad morzem oraz w rejonach górskich do 60-80 km/h. Wysoko w górach możliwe są porywy powyżej 100 km/h.

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Na północy, w centrum i na wschodzie prognozuje się najczęściej umiarkowane zachmurzenie. Jedynie nad ranem na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur niskich i szybko zanikające, słabe opady deszczu. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na południu. Wiatr na wschodzie i północnym wschodzie będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, a powieje z północnego zachodu. W centrum będzie umiarkowany i zachodni, a na zachodzie słaby i wiejący ze zmiennych kierunków.

Wyraźna anomalia na początku listopada

Wyraźna anomalia na początku listopada

To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"

To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"

Polska

Pogoda na dzień Wszystkich Świętych. Prognoza na 1 listopada

Sobota 1 listopada upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Na północy i w centrum kraju spodziewane jest duże zachmurzenie, a na południu - umiarkowane i małe. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14-15 st. C w przeważającej części kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie i lokalnie południu. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny i silny - w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda na Zaduszki. Prognoza na 2 listopada

W niedzielę 2 listopada czeka nas umiarkowane zachmurzenie, wzrastające od północnego zachodu w kierunku centrum do dużego z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na południowym wschodzie Polski dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15-17 st. C na południu. Powieje przeważnie słaby i zmienny wiatr. 

Chmury i opady na początku tygodnia

W poniedziałek w przeważającej części kraju spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie wraz z opadami deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Pogodnie tego dnia będzie tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie 10-12 st. C w całym kraju. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, będzie słaby i umiarkowany.

Porgnozowane opady w kolejnych dniach
Porgnozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
