Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody

|
Upał w Polsce
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Nadchodzące dni pozwolą nam symbolicznie pożegnać się z astronomicznym i kalendarzowym latem. W weekend czeka nas uderzenie ciepłego powietrza, dzięki któremu termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza. Taka aura nie utrzyma się jednak zbyt długo.

Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Andreas znad Skandynawii. Z zachodu na wschód nad krajem przemieszcza się front ciepły, niosący większe zachmurzenie, a miejscami również słaby deszcz. Północne krańce znajdą się ponadto w strefie frontu chłodnego.

To jednak ostatnia doba, gdy fronty będą sprawowały władzę w pogodzie w naszym kraju. Nad Europą coraz mocniej rozpycha się słoneczny wyż Oldenburgia, którego centrum w piątek znajduje się nad Bałkanami. Powoli wypycha on fronty znad Polski w kierunku wschodnim. Jednocześnie z południowego zachodu zaczyna wlewać się do nas ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda na piątek

W piątek rano w niektórych regionach mogą snuć się mgły i zamglenia. W dzień prognozowana jest przeważnie pochmurna aura, chociaż w południowych i zachodnich regionach mają wystąpić rozpogodzenia. Popadać może jedynie lokalnie na północy i wschodzie, a deszcz będzie słaby, do 3 litrów na metr kwadratowy. 

Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 23 st. C w centralnej Polsce, do 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, na północy i północnym wschodzie porywy rozwiną prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

opady
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W kolejnych dniach centrum wyżu ma przesuwać się w stronę Morza Czarnego, kształtując jednocześnie pogodę w Polsce. Ma to sprzyjać wnikaniu mas ciepłego powietrza nad środkową Europę, w których temperatura przekroczy 25 stopni, a lokalnie na południu kraju może wzrosnąć do 30 stopni. Napływowi tej masy towarzyszyć może chwilami silniejszy południowy wiatr, który w obszarach podgórskich sprzyjać będzie wyraźnym wzrostom temperatury.

Sobota zapowiada się przeważnie słonecznie, tylko na północy pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do lokalnie 29 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach sięgający 50-60 km/h.

Niedziela upłynąć ma pod znakiem pogodnego nieba. Termometry pokażą od 25 st. C na Podlasiu, poprzez 28 st. C w regionach centralnych, do 30 st. C lokalnie na Pogórzu Karpackim. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny.

temp
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wielki, północnoatlantycki wir niżowy zacznie tłoczyć w nasz rejon Europy chłodne masy powietrza polarnego. Na ich czole uformuje się front chłodny, który wkroczy nad północno-zachodnie regiony kraju z deszczem i burzami. Pozostała część Polski pozostanie jeszcze w wyżowej, letniej pogodzie, ale kolejnej doby nad krajem przetoczy się front z kłębiącymi się chmurami i miejscami gwałtownymi zjawiskami. We wtorek cały kraj znaleźć się ma już pod wpływem niżu i w zatoce chłodu.

Wraz z początkiem jesieni kalendarzowej wkroczy do nas jesień termiczna. Temperatura spadnie, co znajdzie odbicie w średniej temperaturze dobowej poniżej 15 stopni. Noce i poranek staną się bardzo chłodne.  

W poniedziałek niebo nad Polską będzie przeważnie pogodne, tylko na północnym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur, opady deszczu do 20 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centralnej Polsce, do 28 st. C na południowym wschodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzach silny.

Wtorek przyniesie nam kłębiaste, duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu do 10 l/mkw., a na południu również burze z opadami do 20-40 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu, poprzez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, tylko w burzach silny.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Lech Muszyński

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Czytaj także:
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Nauka
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Świat
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
Świat
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Świat
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
Świat
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
Prognoza
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
Polska
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
Prognoza
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
Świat
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
Prognoza
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
Nauka
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
Nauka
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
Polska
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
Nauka
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
TVN24
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
Świat
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
Świat
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
Prognoza
Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii
Świat
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
Nauka
Cygnus XL
Problemy na orbicie. Dokowania ważnego ładunku na razie nie będzie
Nauka
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
Świat
Ulewy, deszcz
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę
Polska
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica