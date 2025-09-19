Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!

Przed nami gorący weekend Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Kluczowe fakty: Do Polski napływa powietrze z bardzo daleka. Sprawi, że w weekend temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza.

Wrzesień potrafił być w przeszłości upalny, czego dowodem jest prawie 37 st. C odnotowane w roku 2015.

Wymianę mas powierza nad krajem dobrze odzwierciedla silny skok temperatury w tak zwanej swobodnej atmosferze. Jeszcze w czwartek rano na Kasprowym Wierchu (1961 metrów nad poziomem morza) było zaledwie 0 st. C, a już w piątek o godzinie 6 było 8 st. C, a będzie nawet 12 st. C. Natomiast na Śnieżce (1603 m n.p.m.), w szczytowych partiach Karkonoszy, odnotujemy około 15-16 st. C. W niedzielę wysoko w górach temperatura przekroczy 20 st. C.