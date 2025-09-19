Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!

|
Przed nami gorący weekend
Przed nami gorący weekend
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
Rozpoczyna się prawdziwie letni weekend. W piątek rano wlała się już do nas masa powietrza spod zwrotnika, stąd tak ciepły poranek. W wielu miejscach na zachodzie i południu kraju było rano 18-19 stopni.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Do Polski napływa powietrze z bardzo daleka. Sprawi, że w weekend temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza.
  • Wrzesień potrafił być w przeszłości upalny, czego dowodem jest prawie 37 st. C odnotowane w roku 2015.
  • Więcej informacji o pogodzie znajdziesz na tvnmeteo.pl.

Wymianę mas powierza nad krajem dobrze odzwierciedla silny skok temperatury w tak zwanej swobodnej atmosferze. Jeszcze w czwartek rano na Kasprowym Wierchu (1961 metrów nad poziomem morza) było zaledwie 0 st. C, a już w piątek o godzinie 6 było 8 st. C, a będzie nawet 12 st. C. Natomiast na Śnieżce (1603 m n.p.m.), w szczytowych partiach Karkonoszy, odnotujemy około 15-16 st. C. W niedzielę wysoko w górach temperatura przekroczy 20 st. C.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Wstrząsy wtórne na Kamczatce
Świat
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
Świat
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
Ciekawostki
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Świat
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
Prognoza
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Świat
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
Prognoza
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Świat
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
Świat
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Świat
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
Świat
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
Prognoza
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
Polska
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
Prognoza
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
Świat
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
Prognoza
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
Polska
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica