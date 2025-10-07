Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Polska dostaje pod wpływ kolejnego wieloośrodkowego wiru niżowego znad północnego Atlantyku i Skandynawii, typowego dla jesieni. Od zachodu wkracza do kraju ciepły front z ciągłymi opadami deszczu. Obejmie on cały zachód kraju, Pomorze i Warmię. Pod wieczór opady wkroczą na Ziemię Łódzką i Mazowsze. Znad południowo-zachodniej Europy nad zachodnie regiony kraju wleje się cieplejsze powietrze, ale chmury i deszcz przyhamują wzrost temperatury. Reszta kraju pozostanie w nieco chłodniejszej masie.

W kolejnych dniach czeka nas dalszy ciąg pogody atlantyckiej. Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego znad północnego Atlantyku, a od północnego zachodu wnikać mają w nasz rejon Europy kolejne fronty atmosferyczne. Opady deszczu przeplatać się mają z przejaśnieniami. Płynąć wciąż mają masy powietrza polarnego, w których temperatura chwilami przekraczać ma 15 stopni Celsjusza. Jednak przez chmury i deszcz nie osiągnie 20 st. C. Dopiero w niedzielę kraj znajdzie się w zasięgu pogodnego wyżu znad zachodniej Europy. Stąd pojawi się szansa na więcej rozpogodzeń i zanik opadów, a ciepłe powietrze mocniej wniknie w głąb Polski.

Pogoda na środę

W środę rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. W dzień będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południowym wschodzie. Na zachodzie Polski, Pomorzu i Warmii popada deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Opady pod wieczór obejmą Ziemię Łódzką i zachodnie Mazowsze. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Kaszubach Kujawach i Warmii, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na krańcach zachodnich kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami dość silny.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są niewielkie opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-14 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, okaże się umiarkowany.

Na piątek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie na ogół nie powinno padać, poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami popada słaby, przelotny deszcz do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na północnym wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, będzie umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com