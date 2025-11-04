Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Najbliższa noc będzie pogodna - więcej chmur pojawi się tylko na północnym wschodzie. Miejscami wystąpią mgły. Termometry pokażą minimalnie od 1-2 st. C w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3-4 st. C w centrum, do 7 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z kierunków południowych będzie w większości kraju słaby i umiarkowany, ale nad morzem - okresami dość silny.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - środa, 5.11

Rano miejscami zaznaczą się mgły. W dzień spodziewana jest pogodna aura - jedynie na północy i północnym wschodzie kraju przejściowo pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa, nad morzem podmuchy będą silniejsze.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 60 procent. Chłodno ma być na północnym wschodzie Polski (ok. 10-11 st. Celsjusza), w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny (temperatura będzie oscylować wokół 15 st. C). Warunki biometeorologiczne w środę będą korzystne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w stolicy będzie pogodnie, choć przejściowo pojawi się więcej chmur. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą co najmniej 7 st. C Wiatr z południowego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale chwilami powieje silniej. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje z południa, na ogół słabo i umiarkowanie, ale momentami silniej. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie wzrasta, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Za dnia w Poznaniu również będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pogodne. Temperatura osiągnie co najmniej 3 st. C. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pogodnej środy. Na termometrach będzie maksymalnie 15 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr, wiejący z południa, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Warunki drogowe w środę