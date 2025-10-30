Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na północnym wschodzie i częściowo na północy kraju w nocy utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Ich suma wyniesie 5-15 litrów na metr kwadratowy, na Suwalszczyźnie do 20 l/mkw. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane, a na południu lokalnie małe. Padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 st. C przy rozpogodzeniach na południu kraju, przez 5-6 st. C w centrum, do 7-8 st. C w strefie większego zachmurzenia na północnym wschodzie. Wiatr będzie wiał przeważnie z zachodu, na wybrzeżu będzie on północno-zachodni. Będzie on silny, a w pasie wybrzeża bardzo silny, osiągając maksymalnie prędkość do 80-100 km/h i na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju wiatr będzie dość silny, a następnie umiarkowany.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 31.10.

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Na północnym wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie, a na Suwalszczyźnie całkowite - tylko tutaj do godziny 8-9 rano możliwe są jeszcze szybko zanikające opady deszczu. W pozostałej, przeważającej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na krańcach zachodnich i południowych małe (lokalnie bezchmurnie). Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C w województwie podlaskim, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C (lokalnie 14 st. C) na południu i zachodzie. Na wschodzie i północnym wschodzie wiatr z północnego zachodu będzie jeszcze dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę. W centrum powieje z zachodu i okaże się przeważnie umiarkowany, a na południowym zachodzie - słaby z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 80 procent. Warunki biometeo na zachodzie, południu i częściowo w centrum kraju będą korzystne, a w północno-wschodniej części kraju - neutralne.

Warunki biometeorologiczne w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi przeważnie zachmurzenie duże. Jedynie w początkowej części nocy mogą pojawić się szybko zanikające przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich. Będzie on dość silny, okresami silny, w porywach będzie wiał z prędkością do 60-40 km/h. Ciśnienie będzie szybko rosło, o północy wyniesie 997 hPa.

Prognoza na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie duże do umiarkowanego, które nie przyniesie opadów. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Początkowo będzie on dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-50 km/h. Następnie stopniowo będzie słabł do umiarkowanego. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Sopocie, Gdyni spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite. Towarzyszyć mu będą opady deszczu jednostajnego, a następnie przelotnego. W drugiej części nocy opady zanikną. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Powieje wiatr zachodni do północno-zachodniego, silny i okresami bardzo silny w porywach do 80-60km/h. Ciśnienie szybko rośnie, o północy barometry pokażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie duże, po południu mogą pojawić się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, przeważnie dość silny do umiarkowanego pod koniec dnia. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do około 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże do okresowo umiarkowanego. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Będzie on dość silny, początkowo okresowo silny. W porywach będzie wiał z prędkością do 35-55 km/h. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresowo duże. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr z kierunków zachodnich, w drugiej części dnia z tendencją do zmiennego. Będzie on umiarkowany do słabego. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe dojdzie do około 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie umiarkowane i okresami małe. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej 3 st. C. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe wyniesie ono około 10004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na początku nocy w Krakowie może spaść słaby, przelotny deszcz. Później opady nie są prognozowane. Zachmurzenie będzie duże, malejące do umiarkowanego i okresami małego. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, tylko początkowo będzie on dość silny z porywami maksymalnymi do 40-60 km/h. Następnie będzie on szybko słabnący i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pogodny i słoneczny. Pojawią się jedynie chmury cienkie piętra wysokiego. Okresami będzie bezchmurnie, a opady deszczu w ciągu dnia nie są prognozowane. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do około 993 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl