Pogoda na jutro - piątek, 30.05. Nadchodząca noc na ogół będzie pogodna, ale na zachodzie kraju mogą pojawić się niewielkie opady. W ciągu dnia dominować będzie pochmurna i deszczowa aura. Niewykluczone jest także pojawienie się burz.

Najbliższa noc będzie pogodna, jedynie początkowo na wschodzie, a później na krańcach zachodnich na niebie pojawi się więcej chmur. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej możemy spodziewać się niewielkich opadów deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Minimalna temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza w pasie od Warmii i Mazur przez Ziemię Łódzką po Wyżynę Śląską do 11-12 st. C na krańcach zachodnich kraju. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie silny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 30.05.

W ciągu dnia spodziewać się możemy umiarkowanego lub dużego zachmurzenia. Z wyjątkiem południowego wschodu i wschodu kraju wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie niewykluczone są burze. Maksymalna temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza w pasie od Warmii przez centrum kraju po Górny Śląsk i Małopolskę do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny, szczególnie w czasie burzy.

Prognoza pogody na piątek ttvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do około 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda na ogół będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jedynie na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach biomet będzie neutralny.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zbliżająca się noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura wyniesie minimalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, choć okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie wartość 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek możemy spodziewać się niewielkiego lub umiarkowanego zachmurzenia. Będzie ono wzrastać do dużego. Pod wieczór wystąpią słabe opady deszczu. Maksymalna temperatura w Warszawie wyniesie 19 stopni Celsjusza. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach silny wiatr. Ciśnienie będzie wahać się, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza. Słaby, umiarkowany, a w porywach silny wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać - o północy barometry pokażą 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu w Gdańsku, Gdyni i Spocie możemy spodziewać się opadów deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 21 stopni Celsjusza. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać i w południe osiągnie wartość 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na pogodną noc. Termometry pokażą minimalnie 9 stopni Celsjusza. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w ciągu dnia w Poznaniu wystąpi zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu możemy spodziewać się opadów deszczu, możliwa jest również burza. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą od 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. W piątek we Wrocławiu mogą pojawić się również opady deszczu. Niewykluczone jest wystąpienie burzy. Termometry wskażą do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Podobnie, jak w reszcie kraju również w Krakowie najbliższa noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 7 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, a pod wieczór słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 19 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl