Pogoda na jutro - piątek 24.10. Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać

|
Burza, noc, pioruny, Polska
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli piątek 24.10. Zarówno noc, jak i dzień zapowiadają się pochmurnie i deszczowo. Miejscami opady będą obfite, a lokalnie może zagrzmieć. W piątek czeka nas znaczne ochłodzenie, przez co temperatura będzie niewiele wyższa niż nocą.

Nadchodzi pochmurna noc z opadami deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy, przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Na zachodzie niewykluczone są burze. Padać nie będzie tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum kraju oraz na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce do 12 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr południowy, skręcający od zachodu na zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach - do 100 km/h.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 24.10

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami na południowym zachodzie kraju. We wschodniej połowie Polski spadnie dość obfity deszcz, którego suma wyniesie do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Poza tym opady będą słabe i umiarkowane, do 5-10 l/mkw. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podlasiu. Powieje wiatr zachodni, dość silny, w porywach do 50-70 km/h. W górach jego prędkość wzrośnie do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 procent na zachodzie do ponad 90 procent na wschodzie i południowym wschodzie. Ze względu na silny wiatr i wilgoć odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zaznaczy się umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego i przyniesie opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie będzie pochmurny i deszczowy. opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 983 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Będzie jednak wzrastać do dużego i nieść ze sobą opady. Temperatura osiągnie co najmniej 10 st. C. Odczuwalny będzie dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie maleje, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurny i deszczowy dzień. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Termometry pokażą przynajmniej 9 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurnie i deszczowo. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie i opady. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie maleje, o północy wyniesie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pochmurny piątek z przelotnymi opadami deszczu. Można jednak liczyć na przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie wystąpi na ogół duże zachmurzenie, które przyniesie opady deszczu. Temperatura osiągnie co najmniej 8 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 967 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na pochmurny dzień z deszczem. Na termometrach pokaże się maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 973 hPa.

Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
