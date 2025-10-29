Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy w przeważającej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na północy i zachodzie wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich niebo całkowicie zasnują chmury, a w drugiej części nocy pojawi się deszcz. Dodatkowo nad ranem na północnym wschodzie Polski możliwe jest silne zamglenie, prognozuje się tam też więcej chmur piętra niskiego.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, przeważnie słaby i umiarkowany. Jedynie w rejonie górskim okaże się silny i porywisty, osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę (wysoko w szczytowych partiach porywy mogą przekraczać 90-100 km/h).

Pogoda na jutro - czwartek, 30.10

W czwartek czeka nas przeważnie duże zachmurzenie, a podczas przemieszczania się strefy frontowej z zachodu na wschód - przejściowo całkowite. Początkowo większe przejaśniania i rozpogodzenia możliwe są na południowym wschodzie, a w godzinach popołudniowych - również na południowym zachodzie. Na północy, zachodzie i w centrum popada deszcz, miejscami suma opadów wyniesie do 12 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo na zachodzie kraju w drugiej części dnia przelotnie popada, nie można również wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-12 st. C na północy, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający za frontem na zachodni, dość silny i porywisty w całym kraju. Na wschodzie może wiać do 30-50 km/h, a na zachodzie, nad morzem oraz w rejonach górskich do 60-80 km/h. Wysoko w górach możliwe są porywy powyżej 100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy i w centrum kraju, na południu i południowym wschodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się dość pogodnie, zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w stolicy przyniesie duże zachmurzenie, w drugiej części dnia pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr południowy, następnie skręcający na południowo-zachodni, a pod koniec dnia zachodni, będzie umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie osiągnie około 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się duże, w drugiej części nocy możliwe jest zamglenie. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, przeważnie umiarkowanie. Ciśnienie sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka w czwartek całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr południowy, dość silny i porywisty, rozpędzi się do 40-60 km/h. Barometry wskażą około 997 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające później do dużego. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie od dużego do przejściowo całkowitego. Poza tym popada deszcz, momentami przelotny. Po południu możliwa jest krótka jesienna burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, skręcający do południowo-zachodniego i zachodniego, okaże się umiarkowany i okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie - 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie początkowo małe, następnie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia czwartek z przeważnie umiarkowanym zachmurzeniem, okresowo dużym. Pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr południowy, skręcający do południowo-zachodniego i zachodniego, okaże się umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy około 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe jest zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr zmienny z przewagą sektora południowego, okaże się słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane do okresowo dużego. W drugiej części dnia nie można wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr zmienny do południowo-zachodniego i zachodniego, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 30-50 km/h. Ciśnienie osiągnie około 979 hPa.

