Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Później czeka nas pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południowym wschodzie. Na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, pod wieczór obejmujące Ziemię Łódzką i zachodnie Mazowsze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Kaszubach, Kujawach i Warmii, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na krańcach zachodnich kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami dość silny.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Dowiedz się więcej: Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wahać się będzie od 70 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na na wschodzie i południowym wschodzie będą neutralne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Nad ranem będzie mglisto. W ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod wieczór wystąpią słabe opady deszczu. Mieszkańcy Warszawy zobaczą na termometrach maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Termometry wskażą 13 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na niebie dominować będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Poznaniu będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wystąpi zachmurzenie duże z opadami deszczu. Mieszkańcy Wrocławia zobaczą na termometrach do 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnego dnia z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl