Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie nawet z rozpogodzeniami, ale jeszcze na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami popada deszcz o natężeniu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 10 stopni na Warmii i Podlasiu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 15 stopni w Małopolsce. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach na północy osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - środa, 29.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, korzystne na południowym zachodzie kraju, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami i okresami deszcz. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 992 hPa

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl