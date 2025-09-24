Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 24.09. Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie

Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na środę, 24.09. W środę aura będzie na ogół pogodna, choć miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie 14-17 stopni.

Przed nami dość pogodny dzień. W środę w przeważającej części kraju wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże. W Karpatach wystąpią słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, po 17 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

W większości kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 60 procent. Im dalej na południe, tym będzie wyższa. Warunki biometeo przy aurze słonecznej będą korzystne w całym kraju. Odczujemy chłód.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Nadciągnie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę aura w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu będzie słoneczna. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Aura w środę we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 998 hPa.

Warunki drogowe w dzień
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

