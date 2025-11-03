Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W większości Polski wystąpi zachmurzenie. Na zachodzie w poniedziałek spadnie słaby, przelotny deszcz, którego suma wyniesie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie i w centrum kraju są prognozowane opady umiarkowane i przejściowo intensywne, których suma wyniesie do 5-10 l/mkw., a na południu do 20 l/mkw. W godzinach popołudniowych na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9-10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 11-12 st. C w centrum i 14-15 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Odczuwalny będzie wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny - tam jego prędkość osiągnie nawet 40-50 kilometrów na godzinę. W wyższych partiach gór prognozowane są opady deszczu ze śniegiem.

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na poniedziałek

Wilgotność powietrza w centrum, na wschodzie i na południu wyniesie 90 procent i więcej. W północno-zachodniej części Polski osiągnie ona 70 procent. W centrum, na południu, na wschodzie i północnym wschodzie kraju warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast neutralne jedynie w północno-zachodniej Polsce.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie pojawi się zachmurzenie, któremu towarzyszyć będzie słaby, przejściowo umiarkowany, ciągły deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11-12 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu, głównie w pierwszej części dnia. Termometry nie pokażą więcej niż 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie pojawi się zachmurzenie, a także spadnie również słaby i umiarkowany, ciągły deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl