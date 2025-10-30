Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek czeka nas przeważnie duże zachmurzenie, a podczas przemieszczania się strefy frontowej z zachodu na wschód - przejściowo całkowite. Początkowo większe przejaśniania i rozpogodzenia spodziewane są na południowym wschodzie, a w godzinach popołudniowych - również na południowym zachodzie. Na północy, zachodzie i w centrum popada deszcz, miejscami suma opadów wyniesie do 12 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo na zachodzie Polski w drugiej części dnia przelotnie popada, nie można również wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 stopni Celsjusza na północy, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający za frontem na zachodni, dość silny i porywisty w całym kraju. Na wschodzie może wiać do 30-50 kilometrów na godzinę, a na zachodzie, nad morzem oraz w rejonach górskich do 60-80 km/h. Wysoko w górach możliwe są porywy powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 90 procent. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na południu i południowym wschodzie będą neutralne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie, w drugiej części dnia pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr południowy, następnie skręcający na południowo-zachodni, a pod koniec dnia zachodni, będzie umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie osiągnie około 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w czwartek całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr południowy, dość silny i porywisty, rozpędzi się do 40-60 km/h. Barometry wskażą około 997 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie od dużego do przejściowo całkowitego. Poza tym popada deszcz, momentami przelotny. Po południu możliwa jest krótka jesienna burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, skręcający do południowo-zachodniego i zachodniego, okaże się umiarkowany i okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie - 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia czwartek z przeważnie umiarkowanym zachmurzeniem, okresowo dużym. Pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr południowy, skręcający do południowo-zachodniego i zachodniego, okaże się umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy około 989 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane do okresowo dużego. W drugiej części dnia nie można wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr zmienny do południowo-zachodniego i zachodniego, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 30-50 km/h. Ciśnienie osiągnie około 979 hPa.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl