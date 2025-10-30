Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 30.10. Deszczowy front nad Polską, możliwe burze

Deszcz, parasole
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W czwartek 30.10 przemieści się nad Polską strefa frontowa, która przyniesie opady deszczu. Lokalnie może też zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.

W czwartek czeka nas przeważnie duże zachmurzenie, a podczas przemieszczania się strefy frontowej z zachodu na wschód - przejściowo całkowite. Początkowo większe przejaśniania i rozpogodzenia spodziewane są na południowym wschodzie, a w godzinach popołudniowych - również na południowym zachodzie. Na północy, zachodzie i w centrum popada deszcz, miejscami suma opadów wyniesie do 12 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo na zachodzie Polski w drugiej części dnia przelotnie popada, nie można również wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 stopni Celsjusza na północy, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający za frontem na zachodni, dość silny i porywisty w całym kraju. Na wschodzie może wiać do 30-50 kilometrów na godzinę, a na zachodzie, nad morzem oraz w rejonach górskich do 60-80 km/h. Wysoko w górach możliwe są porywy powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 90 procent. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na południu i południowym wschodzie będą neutralne.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie, w drugiej części dnia pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr południowy, następnie skręcający na południowo-zachodni, a pod koniec dnia zachodni, będzie umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie osiągnie około 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w czwartek całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr południowy, dość silny i porywisty, rozpędzi się do 40-60 km/h. Barometry wskażą około 997 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie od dużego do przejściowo całkowitego. Poza tym popada deszcz, momentami przelotny. Po południu możliwa jest krótka jesienna burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, skręcający do południowo-zachodniego i zachodniego, okaże się umiarkowany i okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie - 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia czwartek z przeważnie umiarkowanym zachmurzeniem, okresowo dużym. Pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr południowy, skręcający do południowo-zachodniego i zachodniego, okaże się umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy około 989 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane do okresowo dużego. W drugiej części dnia nie można wykluczyć słabego, przelotnego deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr zmienny do południowo-zachodniego i zachodniego, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 30-50 km/h. Ciśnienie osiągnie około 979 hPa.

Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodyprognoza
Czytaj także:
Jamajka
Co najmniej 27 osób zginęło w wyniku huraganu Melissa
Świat
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Tu może silnie wiać. Alarmy IMGW w trzech województwach
Prognoza
Park, noc, jesień, latarnia
Nocą możliwe są lokalne zamglenia i opady
Prognoza
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
Świat
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Pogoda na 1 i 2 listopada. Komu będzie bardzo ciepło, a kto będzie potrzebował parasola
Prognoza
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
Świat
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
Świat
Prezenter emocjonalnie reaguje na nadchodzący huragan Melissa
Przedstawiał prognozę pogody, nagle złapał się za głowę. "O mój Jezu Chryste!"
Świat
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Co jeszcze znajdzie się na drodze Melissy
Świat
Ogromne zniszczenia w mieście Black River
Ich domy zmiotło, uciekli na komisariat. Huragan podążył za nimi
Świat
Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"
Świat
Jamajka
Jak wygląda sytuacja na Jamajce? Kamera na żywo
Świat
Po deszczach z przejaśnieniami
Rozpogodzenia, słaby deszcz i silny wiatr. Pogoda na dziś
Prognoza
Melissa
"W tej chwili jest punkt kulminacyjny". Relacja Polaka z Jamajki
Świat
Jesień, deszcz, chłodno, liście
Przejaśni się i rozpogodzi. Uwaga na wiatr
Prognoza
Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne
Miejscami prawie pół metra śniegu. Tak nie było od 16 lat
Świat
Samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III w trakcie ewakuacji bazy Guantanamo przed huraganem Melissa
Ewakuacja z amerykańskiej bazy wojskowej
TVN24
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Będzie blisko 20 stopni. Pogoda na Wszystkich Świętych
Prognoza
Kenia samolot katastrofa
Katastrofa samolotu z turystami w Kenii. "Niestety, nikt nie przeżył"
TVN24
Huragan Melissa
Huragan nadciąga, na Jamajce pierwsze ofiary śmiertelne
Świat
Jamajka. Huragan Melissa
Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie
Świat
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
Polska
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
TVN24
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
Świat
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
Prognoza
Huragan Melissa w podczerwieni
Najsilniejsza burza na planecie. "Czas na przygotowania się skończył"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą możliwe są burze
Prognoza
Maccullochella peelii
Ta ryba przepłynęła 860 kilometrów i pobiła rekord
Ciekawostki
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica