IMGW ostrzega. Pomarańczowe alarmy w części kraju

Prognoza pogody na czwartek

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru zachodniego o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, a w pasie wybrzeża do 90 km/h.

Alarmy będą w mocy od godziny 14 w czwartek do godziny 7 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia;

pomorskim , poza powiatami z pomarańczowymi ostrzeżeniami;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , na północy województwa;

łódzkim , wszędzie poza powiatami: radomszczańskim i opoczyńskim;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim ;

opolskim , poza południowym wschodem województwa;

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu.

W województwach śląskim i małopolskim alarmy będą obowiązywać do godziny 10 w czwartek. Na Podkarpaciu ostrzeżenia będą w mocy do 15 w czwartek. W pozostałych regionach alarmy mają wchodzić w życie stopniowo, od zachodu na wschód, w godzinach 11-20 w czwartek. Pierwsze wygasną tego samego dnia o godz. 17 a ostatnie - w piątek o godz. 6.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.