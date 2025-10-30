Wichury w Polsce. Drzewa spadały na samochody. Są ranni

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w czwartek przez Polskę przetacza się chłodny front atmosferyczny, który niesie ze sobą opady i silny wiatr. Porywy dochodzą do 80 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - nawet 90-100 km/h.

Interwencje strażaków na Pomorzu Zachodnim

Silnie wiało w województwie zachodniopomorskim. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht poinformował, że w godzinach 8-14 strażacy odnotowali 24 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Dotyczyły one głównie drzew i konarów powalonych na drogi. Najwięcej zdarzeń, po sześć, odnotowały komendy w Gryfinie i Szczecinie.

Jedno z najpoważniejszych zdarzeń odnotowano około godziny 13.50. Dyżurny Wydziału Kwatermistrzowskiego PSP w Szczecinie otrzymał zgłoszenie dotyczące drzewa, które spadło na samochód osobowy przy ulicy Szpitalnej. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej, a strażacy prowadzą działania na miejscu.

Na Dolnym Śląsku są ranni

Groźna pogoda panowała także na Dolnym Śląśku. Młodszy kapitan z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Sebastian Kimel poinformował, że do godziny 14 na terenie całego województwa dolnośląskiego doszło do 85 zdarzeń.

Jako najgroźniejsze z nich strażak wskazał wypadek na drodze wojewódzkiej numer 333 przy wyjeździe z Lubina w stronę Polkowic, gdzie na samochód osobowy spadło drzewo. W wypadku zostały ranne dwie kobiety. Dodatkowo upadek drzewa doprowadził do zderzenia ze sobą dwóch kolejnych pojazdów osobowych, w wyniku czego ranne zostały dwie kolejne osoby.