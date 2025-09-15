Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju

Jak przekazała przed godziną 15 godziny synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnie regiony kraju wkracza chłodny front związany z niżem Zack znad Wielkiej Brytanii. Przynosi on burze z opadami deszczu i silnym wiatrem.
Gdzie jest burza
Obecnie grzmi w województwach:
- zachodniopomorskim, w rejonie Dębna. Wyładowania idą na wschód w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego;
- lubuskim, w rejonie miast i miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Ośno Lubuskie, Słubice, Rzepin, Cybinka, Torzym. Wyładowania zmierzają na wschód w kierunku miast i miejscowości: Skwierzyna, Międzyrzecz, Świebodzin.
Burze są umiarkowane towarzyszą im opady do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. W województwie lubuskim mogą pojawić się opady gradu.
Mapa i radar burz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: kp
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock