Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju

Pogoda w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała przed godziną 15 godziny synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnie regiony kraju wkracza chłodny front związany z niżem Zack znad Wielkiej Brytanii. Przynosi on burze z opadami deszczu i silnym wiatrem.

Gdzie jest burza

Obecnie grzmi w województwach:

zachodniopomorskim , w rejonie Dębna. Wyładowania idą na wschód w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego;

lubuskim, w rejonie miast i miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Ośno Lubuskie, Słubice, Rzepin, Cybinka, Torzym. Wyładowania zmierzają na wschód w kierunku miast i miejscowości: Skwierzyna, Międzyrzecz, Świebodzin.

Burze są umiarkowane towarzyszą im opady do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. W województwie lubuskim mogą pojawić się opady gradu.

Mapa i radar burz