Gdzie jest burza? Wiatr się rozpędza

Prognoza pogody na czwartek

Jak przekazał około godziny 13 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Polsce występują słabe lokalne burze. Rozwijają się one w chłodniejszym, chwiejnym i wilgotnym powietrzu, w strefie warunków sprzyjających rozwojowi chmur Cumulonimbus.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

wielkopolskim , w okolicach miast: Kostrzyn, Środa Wielkopolska, Książ Wielkopolski, Borek Wielkopolski;

dolnośląskim, na południowy wschód od Wrocławia, nad Siechnicami i Borowem.

Suma towarzyszących burzom opadów deszczu wynosi do 10 litrów na metr kwadratowy, miejscami pada ulewnie do 15-20 l/mkw. Wiatr wieje z prędkością 60-70 kilometrów na godzinę, ale lokalnie mogą wystąpić podmuchy do 80-100 km/h.

