Nauka

Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą

|
shutterstock_2418444697
Podwodny świat w antarktycznej rzece
Źródło: NIWA/Craig Stevens
Naukowcy odkryli pod Antarktydą dziesiątki nowych jezior, korzystając z danych zebranych przez satelitę CryoSat. Jak przekazali badacze, odkrycie ma istotne znaczenie w procesie modelowania zmian klimatu na Ziemi.

Chociaż Antarktydę pokrywa czapa lodowa, w wielu miejscach o grubości kilku kilometrów, pod jej powierzchnią znajdują się jeziora. I to niemałe. Największe z nich, Wostok, ma 250 kilometrów długości i 80 kilometrów szerokości.

Pod Antarktydą znajdują się setki jezior

Zespół naukowców pod przewodnictwem Sally F. Wilson z brytyjskiego University of Leeds poinformował o odkryciu 85 kolejnych jezior pod powierzchnią Antarktydy. Odkrycie opublikowano na łamach czasopisma "Nature Communications". Badacze wykorzystali dane z CryoSat, satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej, zajmującego się monitorowaniem powierzchni i grubości czapy lodowej. Odkrycie zwiększyło liczbę znanych jezior podlodowcowych na Antarktydzie o ponad połowę, do 231.

Główna autorka badania wyjaśniła, że nasza wiedza o jeziorach podlodowcowych i przepływie wody między nimi a resztą środowiska jest ograniczona, ponieważ znajdują się one pod setkami metrów lodu.

- W tych warunkach niezwykle trudno jest obserwować napełnianie i opróżnianie jezior podlodowcowych, zwłaszcza że ich napełnianie i opróżnianie trwa wiele miesięcy lub lat. Przed naszymi badaniami na całym świecie zaobserwowano zaledwie 36 pełnych cykli, od początku napełniania do końca opróżniania. Zaobserwowaliśmy 12 kolejnych cykli napełniania i opróżniania, co daje ich łącznie 48 - wytłumaczyła Wilson.

"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie

Jeziora podlodowcowe a poziom oceanów mórz

Cykle napełniania i opróżniania jezior podlodowcowych stanowią ważny zbiór danych dla modeli pokrywy lodowej i klimatu. Dzięki monitorowaniu takich zjawisk naukowcy mogą pogłębić swoją wiedzę na temat interakcji między pokrywą lodową, podłożem skalnym, oceanem i atmosferą, co jest kluczowe dla zrozumienia przyszłej stabilności pokrywy lodowej.

- Hydrologia polodowcowa to brakujący element w wielu modelach pokrywy lodowej. Mapując miejsca i czas aktywności tych jezior, możemy zacząć ilościowo określać ich wpływ na dynamikę lodu i udoskonalać prognozy przyszłego wzrostu poziomu morza - podsumowała Wilson.

Mapa jezior podlodowcowych na Antarktydzie. Czerwonymi stożkami oznaczono nowo odkryte
Mapa jezior podlodowcowych na Antarktydzie. Czerwonymi stożkami oznaczono nowo odkryte
Źródło: European Space Agency (ESA)

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ESA

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Antarktyda
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
