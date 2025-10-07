Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej

Morze Północne
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
Na Starym Kontynencie rośnie ryzyko występowania morskich fal upałów. Pokazują to dane zebrane w czerwcu 2023 roku, kiedy to temperatura wody w wodach północnej Europy okazała się niespotykanie wysoka. Autorzy wyjaśnili, że sytuacja na morzach ma bezpośredni wpływ na warunki panujące na lądzie.

W czerwcu 2023 roku badacze monitorujący stan europejskich wód zauważyli niepokojące zjawisko. Temperatura mórz szelfowych północno-zachodniej Europy - Morza Północnego, Morza Celtyckiego i Morza Irlandzkiego - była o prawie trzy stopnie wyższa niż zazwyczaj. Sytuacja ta utrzymywała się przez ponad dwa tygodnie, stając się najpoważniejszą morską falą upałów w historii Europy. Na łamach czasopisma "Communications Earth & Environment" ukazała się analiza tego zdarzenia.

Ogromne zmiany przez 30 lat

W projekcie wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu w Exeter, brytyjskiej agencji meteorologicznej Met Office i Naukowego Centrum Środowiska, Rybołówstwa i Akwakultury (CEFAS). Badacze wykorzystali wiele modeli klimatycznych, aby ocenić, czy w przyszłości czeka nas wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych fal upałów. Skupiono się na dwóch lokalizacjach: Morzu Celtyckim i środkowej części Morza Północnego. W przypadku pierwszego akwenu roczne prawdopodobieństwo wystąpienia takiej fali upałów od 1993 roku wzrosło z 3,8 do 13,8 procent. W środkowej części Morza Północnego wzrosło ono z 0,7 do 9,8 procent.

- Nasze badania pokazują, że morskie fale upałów są problemem już teraz - powiedział Jamie Atkins, który kierował projektem. - Te z czerwca 2023 roku były bezprecedensowe, przez co zapisały się w świadomości społecznej, ale w przyszłości podobne zdarzenia przestaną być czymś niezwykłym.

Fale upałów na morzu to stosunkowo słabo poznane zjawisko. Dotychczasowe badania pokazują, że zwiększają one zakwity glonów, powodują stres cieplny wśród gatunków morskich i kształtują pogodę na lądzie. Z poprzednich analiz wynika, że fala upałów w 2023 r. przyczyniła się do rekordowych temperatur i zwiększonych opadów deszczu na Wyspach Brytyjskich.

- Tamta fala upałów była bezprecedensowa, ale nie nieoczekiwana - podsumowali autorzy.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie
Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Autorka/Autor: ast

Źródło: University of Exeter

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zmiany klimatuochrona środowiska
Czytaj także:
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
Świat
Gęsta mgła
IMGW wydał nowe ostrzeżenia
Prognoza
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Stolica znów pod wodą. "Mam obawy, że wkrótce stanie się to normą"
Świat
Atak bielika na stado łysek
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie
Polska
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Za nami pierwsza superpełnia w tym roku
Polska
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Prognoza
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
Prognoza
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
Prognoza
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
Prognoza
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
Ciekawostki
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
Świat
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
Świat
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?
Polska
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
Prognoza
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
Polska
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica