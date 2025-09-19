Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

M87*. Słynna czarna dziura zmieniła zwyczaje żywieniowe. Wystarczyło kilka lat

|
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Dżet z czarnej dziury w centrum galaktyki Centaurus A (Michael Janssen Antxon Alberdi et al./Nature Astronomy)
Źródło: Michael Janssen Antxon Alberdi et al./Nature Astronomy
Pierwsza czarna dziura, jaką zobaczyliśmy, dynamicznie się zmienia. Jak wynika z najnowszych obserwacji Teleskopu Horyzontu Zdarzeń, pole magnetyczne obiektu o nazwie M87* całkowicie zmieniło swój kierunek w ciągu kilku lat. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób czarne dziury pożerają materię.

Około 55 milionów lat świetlnych od Ziemi znajduje się galaktyka Panna A, znana także jako Messier 87 lub M87. Jej sercem jest supermasywna czarna dziura M87* o masie ponad sześć miliardów razy większej od masy Słońca. W 2019 roku stała się ona pierwszym tego typu obiektem, który udało się zwizualizować - radioteleskopy tworzące Teleskop Horyzontu Zdarzeń (EHT) uchwyciły jej cień.

Nie była to jednak jedyna obserwacja M87*. Na łamach czasopisma "Astronomy & Astrophysics" ukazało się badanie podsumowujące badania nad obiektem prowadzone w latach 2017-2021. Ten niezbyt długi okres wystarczył, by czarna dziura mocno się zmieniła.

Zawirował w drugą stronę

Jak wynika z obserwacji EHT, w latach 2017-2021 wzór polaryzacji czarnej dziury zmienił kierunek. W 2017 r. wydawał się obracać w jedną stronę, aby w w 2018 r. ustabilizować się, a w 2021 r. całkowicie odwrócić. Badacze wyjaśnili, że sugeruje to zmienne, burzliwe środowisko.

- Fakt, że wzór polaryzacji zmienił kierunek w latach 2017-2021, był całkowicie nieoczekiwany - powiedział Jongho Park z Uniwersytetu Kyunghee, współpracownik projektu. - Stanowi to wyzwanie dla naszych modeli i pokazuje, że wciąż niewiele wiemy o tym, co dzieje się w pobliżu horyzontu zdarzeń.

Jak tłumaczyli naukowcy, światło spolaryzowane różni się od zwykłego światła tym, że jego fale oscylują w jednej płaszczyźnie, a nie w wielu kierunkach. To znajdujące się dookoła czarnej dziury ujawnia strukturę i siłę pól magnetycznych w tym regionie. Pola te warunkują sposób, w jaki czarne dziury pożerają materię i wyrzucają potężne dżety plazmy w przestrzeń kosmiczną. Ich znajomość pozwala nam określić, jak procesy pochłaniania i emisji zmieniają się w czasie. 

Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Źródło: EHT Collaboration

Tajemniczy strumień

Obserwacje EHT w 2021 r. obejmowały dwa nowe teleskopy, które zwiększyły czułość układu i klarowność obrazu. Pozwoliło to naukowcom po raz pierwszy wyizolować emisję dżetu M87, czyli wąskiej wiązki cząstek energetycznych wyrzucanych z czarnej dziury niemal z prędkością światła. Takie strumienie odgrywają kluczową rolę w ewolucji galaktyk.

- Gdy gaz zbliża się do czarnej dziury z prędkością niemal równą prędkości światła, nabiera niesamowitej ilości energii i nagrzewa się do miliardów stopni - powiedział Chi-Kwan Chan z Obserwatorium Stewarda. - Część tego gazu nie zostaje pochłonięta, ale jest wyrzucana z powrotem w przestrzeń kosmiczną, tworząc dżet emanujący z czarnej dziury. Jak to się dzieje i co jest tego przyczyną, nadal pozostaje tajemnicą, jednak takie badania pomagają nam lepiej zrozumieć te procesy.

Emitując promieniowanie w całym spektrum elektromagnetycznym, w tym promieniowanie gamma i neutrina, dżet M87 stanowi wyjątkowe laboratorium do badania powstawania i uruchamiania tych kosmicznych zjawisk.

- Nasze wyniki pokazują, że EHT ewoluuje w kierunku pełnoprawnego obserwatorium naukowego - powiedziała Mariafelicia De Laurentis z Uniwersytetu Federico II w Neapolu, współautorka analizy. - Każde nowe badanie poszerza nasze horyzonty, od dynamiki plazmy i pól magnetycznych po rolę czarnych dziur w ewolucji kosmosu - dodała.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Event Horizon Telescope, University of Arizona

Źródło zdjęcia głównego: EHT Collaboration

Udostępnij:
TAGI:
NaukaKosmos
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Przed nami gorący weekend
Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!
Arleta Unton-Pyziołek
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Wstrząsy wtórne na Kamczatce
Świat
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
Świat
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
Ciekawostki
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Nauka
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
Nauka
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Świat
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
Prognoza
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Nauka
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Nauka
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Świat
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
Prognoza
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Nauka
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Świat
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
Świat
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Świat
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
Świat
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
Prognoza
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
Polska
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
Prognoza
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
Świat
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
Prognoza
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
Nauka
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
Nauka
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica