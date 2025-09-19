Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Ig Noble przyznane. Polak wśród laureatów

Ig Nobel
Ig Noble przyznane
Źródło: Reuters
W Bostonie odbyła się 35. ceremonia wręczenia nagród Ig Nobla. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Polak - profesor Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał on nagrodę w dziedzinie psychologii.

Uroczystość wręczenia nagród Ig Nobla, które honorują dziwaczne odkrycia naukowe, odbyła się w nocy z czwartku na piątek na Uniwersytecie w Bostonie. Była to 35. ceremonia. Laureatami w dziedzinie psychologii zostali prof. dr hab. Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Gilles Gignac z University of Western Australia. Polsko-australijski duet był jednym z dziesięciu laureatów nagrody. Jury nagrodziło ich za pracę o tytule "Mówienie ludziom, że są inteligentni, jest skorelowane z poczuciem narcystycznej wyjątkowości".

Polak laureatem Ig Nobla. Badania nad narcyzem

Prof. Zajenkowski od lat prowadzi badania nad narcyzmem, w tym nad związkami narcyzmu i inteligencji. Laureat przyznał, że był zaskoczony, gdy otrzymał informację, że komitet chciałby mu przyznać nagrodę, i że w pierwszym momencie trochę się zawahał. - Do tej pory kojarzyłem Ig Noble wyłącznie z czymś śmiesznym. Ale gdy zacząłem więcej czytać o tej nagrodzie, zauważyłem, że kluczowe jest tu pojęcie dystansu do siebie, a to do mnie pasuje. Poza tym jest to nagroda za rzeczywiste badania, opublikowane w znaczących czasopismach, podczas gali obecni są prawdziwi nobliści, laureaci mają wywiady w "Nature", więc ten aspekt wzbudzania uśmiechu jest takim dodatkowym atutem - opowiadał. Profesorów Zajenkowskiego oraz Gignaca wyróżniono za artykuł opublikowany w czasopiśmie "Intelligence". Zaprezentowano tam wyniki badań analizujących wpływ informacji zwrotnej dotyczącej poziomu inteligencji na chwilowy poziom narcyzmu. Przeprowadzono je na grupie 361 osób, którym po wykonaniu testu IQ przekazano losowo informację, że ich wynik był albo powyżej, albo poniżej średniej. W efekcie osoby, którym powiedziano, że są ponadprzeciętnie inteligentne, zaczynały bardziej wierzyć w swoją mądrość, czuły się wyjątkowe i doświadczały wzrostu narcystycznej wielkościowości. Z kolei ci, którym powiedziano, że wypadają słabiej, tracili pewność siebie - zarówno w ocenie własnej inteligencji, jak i w poczuciu wyjątkowości. - Co ciekawe, osoby o wyraźnie narcystycznych cechach były bardziej odporne na negatywną informację. Może to sugerować, że narcyzm potrafi działać jak tarcza ochronna przed krytyką - dodał naukowiec.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało

Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało

Świat
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?

Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?

Co bawiło w badaniach? Połączenie inteligencji i narcyzmu

Prof. Zajenkowski pytany, co w jego ocenie może wzbudzać uśmiech w tych badaniach, wskazał na połączenie kluczowych dwóch pojęć: inteligencji i narcyzmu.

- Pokazaliśmy, że mówiąc komuś, że jest inteligentny albo mało inteligentny, możemy wpływać na jego chwilowy poziom narcyzmu - podbijać pewność siebie, samoocenę, a nawet myślenie o własnej wspaniałości czy wyjątkowości. Co więcej, to, co myślimy o własnej inteligencji, może wpływać na nasze samopoczucie, motywację i sposób działania - niezależnie od tego, jak mądrzy jesteśmy w rzeczywistości. Wynik naszych badań może więc wywoływać uśmiech, ale oczywiście ma on poważniejsze konsekwencje - tłumaczył. W swoich badaniach naukowiec zajmuje się również tematem narcyzmu u dzieci. - Każda cecha osobowości ma podłoże genetyczne, a w przypadku narcyzmu wpływa na to też rodzaj wychowania. Dlatego badam, jak rodzice postrzegają inteligencję swoich dzieci, już nawet ośmioletnich, i jak to przekłada się właśnie na ich poziom narcyzmu. Oczywiście wiadomo, że dla każdego rodzica jego dziecko jest wyjątkowe. Tutaj chodzi jednak o kształtowanie nieadekwatnego obrazu dziecka, takiego bez słabości. W ten sposób buduje się w dziecku przekonanie o jego wielkości, za którym nie stoją żadne prawdziwe osiągnięcia - mówił. Dlatego - przy okazji zainteresowania jego badaniami i otrzymania nagrody - prof. Zajenkowski podkreślił znaczenie odpowiedzialności za swoje słowa w kontekście inteligencji właśnie. - Nasze wyniki pokazują, że powiedzenie komuś, że jest głupi albo mało inteligentny, może mieć szersze konsekwencje, na przykład wzbudzać w nas poczucie wyższości, tego, że jesteśmy lepsi. Zachęcam więc do większej ostrożności w używaniu tego pojęcia i mówieniu o inteligencji innych osób -podkreślił.

Badanie wzrostu paznokcia, wpływ alkoholu na lot nietoperzy

Inni nagrodzeni to m.in. Amerykanin dr William Bean za badanie nad długością paznokci, zespół naukowców z Francji, Nigerii i Togo za sprawdzanie, jak pewien rodzaj agam (jaszczurek) wybiera zjedzenie pewnego rodzaju pizzy, Amerykanie Julie Menella i Gary Beauchamp za badania nad tym, co odczuwają karmione piersią dzieci, kiedy ich matka je czosnek, czy zespół z Japonii badający, czy krowy pomalowane w zebrę mogą unikać ukąszeń much. Pokojową nagrodę otrzymali naukowcy z Holandii, którzy dowiedli, że spożywanie alkoholu może czasem pozytywnie wpływać na zdolność posługiwania się obcym językiem. Włoscy, niemieccy, hiszpańscy i austriaccy fizycy zostali z kolei nagrodzeni za badania nad zmianami stanu materii przy gotowaniu makaronu cacio e pepe (z serem i pieprzem) i powstawaniem grudek w sosie. Nagrodę z kategorii lotnictwa przyznano międzynarodowemu zespołowi badającemu wpływ spożycia alkoholu na umiejętności lotu i echolokację nietoperzy.

IGNOBEL
Ig Noble przyznane
Źródło: Reuters

Ig Noble 2025 przyznane

Ig Noble to humorystyczne odpowiedniki Nagród Nobla, przyznawane za osobliwe prace naukowe, które "najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia". Jak jednak przypomniało UW w przesłanej informacji prasowej, "wszystkie wyróżniane badania posiadają realną wartość naukową, zostały opublikowane w prestiżowych, recenzowanych czasopismach, a ich komiczny charakter to tylko dodatkowy atut".

Podczas ceremonii nagrody laureatom wręczali żyjący laureaci nagród Nobla z dziedzin ekonomii, medycyny, chemii i fizyki, w tym m.in. laureat z 2022, szwedzki biolog Svante Paabo, czy amerykański ekonomista Robert Merton. Ceremonia była przerywana występami muzycznymi, m.in. na temat niestrawności i wegetarianizmu, rzucaniem papierowych samolotów na scenę oraz wykładami, w których naukowcy musieli technicznie streścić swoje badania w 24 sekundy oraz wyjaśnić je potocznie za pomocą siedmiu słów.

Każdy laureat otrzymał statuetkę przedstawiającą ludzki żołądek z ludzkimi twarzami (tegoroczny motyw przewodni nagród to trawienie).

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Boston
Czytaj także:
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
Trzęsienie ziemi - lokalizacja
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji. Ryzyko tsunami
Świat
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
Nauka
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Świat
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
Prognoza
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Nauka
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Nauka
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Świat
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
Prognoza
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Nauka
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Świat
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
Świat
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Świat
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
Świat
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
Prognoza
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
Polska
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
Prognoza
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
Świat
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
Prognoza
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
Nauka
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
Nauka
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
Polska
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
Nauka
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
TVN24
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
Świat
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica