Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka
|

Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym już mówiono"

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Zniszczenia wyrządzone przez Melissę na Jamajce
Zniszczenia wyrządzone przez Melissę na Jamajce
Źródło: Octavio Jones/Reuters/Forum
W piątek jeszcze nic nie zwiastowało tragedii. Owszem, po Morzu Karaibskim sunęła burza tropikalna Melissa, ale była słabo zorganizowana i daleka od lądu. W sobotę do mieszkańców regionu zaczęły docierać pierwsze niepokojące informacje, w niedzielę - dramatyczne nakazy ewakuacji. W ciągu kilkunastu godzin bezładnie wędrująca burza przekształciła się w śmiertelnie groźny żywioł, idący prosto na ludzkie siedziby. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2024 roku przy okazji huraganu Milton. W 2023 roku z huraganem Otis. Huragan Ian, 2022. Supertajfun Surigae, 2021. Potężne cyklony tropikalne stają się częścią codzienności milionów ludzi na świecie i wszystko wskazuje, że będziemy słyszeć o nich coraz częściej. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Huragan Melissa, uderzając w tym tygodniu w Jamajkę, jak w soczewce pokazał, do jakiej katastrofy mogą doprowadzić nagrzane, parujące wody Atlantyku w dobie zmian klimatu.
  • Żywioł sunął powoli na ten mały, karaibski kraj, niósł ulewy i porywy wiatru, jakich nie widziano tam dawno.
  • Relacjonując w tvnmeteo.pl kolejne huragany, piszemy o pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. To dzięki niej w prosty sposób można określić potęgę tych żywiołów Naukowcy zastanawiają się jednak, czy skala ta jest wystarczająca. Może powinna zostać poszerzona?

Cyklony tropikalne, w zależności od lokalizacji nazywane także tajfunami (na wschodnim Pacyfiku) lub huraganami (wzdłuż amerykańskich wybrzeży), towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów. W XIV wieku w kronice opisującej rządy chińskiej dynastii Song znalazły się wzmianki o tajfunach, które spowodowały zniszczenia na terenie dzisiejszej prowincji Guangdong. W 1537 roku w południowy Meksyk uderzył huragan o sile wystarczającej do wyrywania drzew z korzeniami. Zjawisko wzbudziło przerażenie wśród lokalnej ludności - szczególnie, że przebywający tam hiszpańscy misjonarze od dawna ostrzegali ich przed "gniewem Bożym". W 1780 roku burza szalała nad Antylami przez prawie cały październik, stając się najbardziej śmiercionośnym huraganem w historii Atlantyku i osłabiając Brytyjczyków w kluczowej fazie rewolucji amerykańskiej.

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Prognoza
Szczyt Ortler, Alpy
Kolejne ofiary lawiny w Alpach. Zginęli ojciec i córka
Świat
Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami. Tu będzie lać
Prognoza
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
Pogoda
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Owady jak detektywi. "Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów"
Ciekawostki
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
Nauka
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
Prognoza
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Nocą temperatura spadnie do kilku stopni
Prognoza
Wiosna ulewy
Pogoda w Zaduszki mocno się popsuje
Prognoza
Hoi an-000057
Chaos w starożytnym mieście. Prawie 30 osób nie żyje
Świat
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
Polska
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
Nauka
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
Nauka
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Prognoza
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Prognoza
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica