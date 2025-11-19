3I/ATLAS. NASA pokaże nowe zdjęcia międzygwiezdnej komety

Trajektoria 3I/ATLAS Źródło: NASA/JPL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kometa 3I/ATLAS to trzeci zidentyfikowany obiekt międzygwiezdny - po 1I/'Oumuamua i 2I/Borisov. Została odkryta w ramach projektu badawczego Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) w Rio Hurtado﻿ w Chile 1 lipca 2025 roku, gdy znajdowała się w odległości około 4,5 jednostki astronomicznej od Słońca (około 670 mln km).

Uwagę naukowców zwróciła oszałamiająca prędkość 3I/ATLAS (210 tysięcy kilometrów na godzinę), z jaką poruszała się po niezwykle płaskiej trajektorii. Nietypowe cechy sprawiły, że część osób nawet przypuszczała, że mamy do czynienia ze statkiem obcych.

Badacze ocenili średnicę komety 3I/ATLAS na od 0,32 do 5,6 kilometra. Tak duża rozbieżność jest spowodowana przysłonięciem jądra komety przez komę - pyłowo-gazową atmosferę. Badacze szacują, że 3I/ATLAS ma od 3 do 11 miliardów lat. Kometa nie stanowi zagrożenia dla Ziemi - 19 grudnia zbliży się do naszej planety na odległość maksymalnie około 270 milionów kilometrów. Przeleciała jednak dość blisko Marsa, bo w odległości około 30 milionów kilometrów.

Pierwsze obserwacje komety 3I/ATLAS Źródło: NASA/James Webb Space Telescope

3I/ATLAS. Nowe zdjęcia

Kometą 3I/ATLAS zainteresowała się NASA, która poświęciła jej szereg misji badawczych. Amerykańska agencja kosmiczna zapowiedziała, że w środę o godzinie 21 czasu polskiego (15 czasu miejscowego) pokaże zdjęcia zebrane podczas wydarzenia zorganizowanego w Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda w Greenbelt w stanie Maryland.

Trajektoria 3I/ATLAS Źródło: NASA/JPL

NASA poinformowała, że jej misje naukowe zapewniły możliwość obserwacji 3I/ATLAS przez niemal cały czas jej przelotu przez sąsiedztwo Ziemi. Pozwoliły też zbadać obiekt z różnych kierunków za pomocą uzupełniających się instrumentów naukowych. Mowa tu zarówno o statkach kosmicznych rozmieszczonych w Układzie Słonecznym, jak i obserwatoriach naziemnych.

Program specjalny w TVN24 BiS

Z okazji ujawnienia przez NASA informacji o 3|/ATLAS TVN24 + i TVN24 BiS wyemituje program specjalny. Wystartuje on w środę o godzinie 21, a poprowadzi go Hubert Kijek. Reporter wyjaśni widzom wszelkie zagadnienia związane z tajemniczym obiektem oraz informacje zaprezentowane przez amerykańską agencję kosmiczną.

TU OBEJRZYSZ PROGRAM SPECJALNY W TVN24+ I NA ANTENIE TVN24 BiS