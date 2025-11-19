Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu
Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu
Nauka

3I/ATLAS. NASA pokaże nowe zdjęcia międzygwiezdnej komety

|
Kometa 3I/ATLAS
Trajektoria 3I/ATLAS
Źródło: NASA/JPL
W środę wieczorem czasu polskiego NASA pokaże zdjęcia 3I/ATLAS - trzeciej znanej nam międzygwiezdnej komety. Z tej okazji o godzinie 21 w TVN24+ i na antenie TVN24 BiS Hubert Kijek poprowadzi program specjalny.

Kometa 3I/ATLAS to trzeci zidentyfikowany obiekt międzygwiezdny - po 1I/'Oumuamua i 2I/Borisov. Została odkryta w ramach projektu badawczego Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) w Rio Hurtado﻿ w Chile 1 lipca 2025 roku, gdy znajdowała się w odległości około 4,5 jednostki astronomicznej od Słońca (około 670 mln km).

Uwagę naukowców zwróciła oszałamiająca prędkość 3I/ATLAS (210 tysięcy kilometrów na godzinę), z jaką poruszała się po niezwykle płaskiej trajektorii. Nietypowe cechy sprawiły, że część osób nawet przypuszczała, że mamy do czynienia ze statkiem obcych.

Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?
Dowiedz się więcej:

Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?

Badacze ocenili średnicę komety 3I/ATLAS na od 0,32 do 5,6 kilometra. Tak duża rozbieżność jest spowodowana przysłonięciem jądra komety przez komę - pyłowo-gazową atmosferę. Badacze szacują, że 3I/ATLAS ma od 3 do 11 miliardów lat. Kometa nie stanowi zagrożenia dla Ziemi - 19 grudnia zbliży się do naszej planety na odległość maksymalnie około 270 milionów kilometrów. Przeleciała jednak dość blisko Marsa, bo w odległości około 30 milionów kilometrów.

Pierwsze obserwacje komety 3I/ATLAS
Pierwsze obserwacje komety 3I/ATLAS
Źródło: NASA/James Webb Space Telescope

3I/ATLAS. Nowe zdjęcia

Kometą 3I/ATLAS zainteresowała się NASA, która poświęciła jej szereg misji badawczych. Amerykańska agencja kosmiczna zapowiedziała, że w środę o godzinie 21 czasu polskiego (15 czasu miejscowego) pokaże zdjęcia zebrane podczas wydarzenia zorganizowanego w Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda w Greenbelt w stanie Maryland.

Klatka kluczowa-33986
Trajektoria 3I/ATLAS
Źródło: NASA/JPL

NASA poinformowała, że jej misje naukowe zapewniły możliwość obserwacji 3I/ATLAS przez niemal cały czas jej przelotu przez sąsiedztwo Ziemi. Pozwoliły też zbadać obiekt z różnych kierunków za pomocą uzupełniających się instrumentów naukowych. Mowa tu zarówno o statkach kosmicznych rozmieszczonych w Układzie Słonecznym, jak i obserwatoriach naziemnych.

Program specjalny w TVN24 BiS

Z okazji ujawnienia przez NASA informacji o 3|/ATLAS TVN24 + i TVN24 BiS wyemituje program specjalny. Wystartuje on w środę o godzinie 21, a poprowadzi go Hubert Kijek. Reporter wyjaśni widzom wszelkie zagadnienia związane z tajemniczym obiektem oraz informacje zaprezentowane przez amerykańską agencję kosmiczną.

TU OBEJRZYSZ PROGRAM SPECJALNY W TVN24+ I NA ANTENIE TVN24 BiS

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: NASA, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
KosmosNASA
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, odśnieżanie, atak zimy, zimno, mróz, samochód
Śniegu może spaść tyle, że IMGW wyda aż drugi stopień ostrzeżeń
METEO
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
METEO
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
METEO
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
METEO
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
METEO
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
METEO
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
METEO
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
METEO
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
METEO
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
METEO
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
METEO
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
METEO
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
METEO
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
METEO
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
METEO
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
METEO
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
METEO
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
METEO
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
METEO
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
METEO
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
METEO
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
METEO
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
METEO
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
METEO
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
METEO
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica