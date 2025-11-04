Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat

Nietypowa symbioza morskich pająków i bakterii Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Aulonia albimana to niewielki pająk z rodziny pogońcowatych, znanych z aktywnego polowania, bez budowania sieci łownych. Jest gatunkiem rodzimym dla Europy, Turcji i Kaukazu.

Pająk ponownie odkryty po 40 latach

Sądzono, że Aulonia albimana nie występuje na Wyspach Brytyjskich od 1985 roku - wtedy zaobserwowano go tam po raz ostatni. Entomolodzy Mark Telfer i Graeme Lyons znaleźli jednak dwa okazy ponad półtora kilometra od dawnej kolonii gatunku w rezerwacie przyrody Newton na wyspie Isle of Wight, leżącej na kanale La Manche. Lyons powiedział, że mieli przebywać na miejscu zaledwie cztery godziny - po tym czasie miała ich zabrać łódź. Odkrycia dokonali w ostatniej chwili.

- Znalazłem pierwszego (pająka - red.) zaledwie dziewięć minut przed końcem, a drugiego w ostatniej minucie. Widziałem 559 gatunków pająków na Wyspach Brytyjskich i ten był zdecydowanie najbardziej ekscytującym znaleziskiem - przyznał entomolog. - Niezwykłe odkrycie tego małego, eleganckiego pająka na Wyspie Wight jest jednym z brytyjskich ponownych odkryć zaginionego gatunku w tym wieku - dodała Helen Smith, inspektorka ochrony przyrody w Brytyjskim Towarzystwie Arachnologicznym.

Aulonia albimana to jeden z około 38 gatunków pogońcowatych występujących w Wielkiej Brytanii. Do tej pory nie miał zwyczajowej nazwy, ale teraz określany jest po angielsku jako white-knuckled wolf spider.

Pomogły mu owce

Miejsce, w którym znaleziono dwa okazy Aulonia albimana, zarosło, ale zostało odrestaurowane dzięki owcom z Hebrydów, wysp położonych wzdłuż północno-zachodnich wybrzeży Szkocji. Przeżuwając roślinność, utrzymują one krótką, otwartą darń, tworząc nierówny, nasłoneczniony teren, będący idealnym środowiskiem dla Aulonia albimana.

- Od lat zarządzamy tymi rzadkimi wapiennymi łąkami, aby wspierać bogactwo i różnorodność dzikiej przyrody. To niezwykle satysfakcjonujące zobaczyć, że nasza praca przynosi efekty w postaci powrotu tak rzadkiego gatunku - powiedział Paul Davies, kierownik ds. terenów wiejskich w National Trust, organizacji zarządzającej rezerwatem na wyspie Wight.

Następnym zadaniem badaczy będzie ustalenie dokładnego zasięgu populacji Aulonia albimana i określenie warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby zabezpieczyć gatunkowi świetlaną przyszłość.

