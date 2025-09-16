Niezwykły spektakl na niebie. Zobaczą go tylko wybrańcy

Mieszkańcy Szczecina o częściowym zaćmieniu Słońca Źródło: tvn24

Tegoroczny wrzesień przynosi niezwykłe zjawiska astronomiczne. 7 września doszło do zaćmienia Księżyca, zwanego też Krwawym Księżycem, co mogliśmy oglądać również w Polsce. Dwa tygodnie od tego wydarzenia dojdzie do kolejnego zaćmienia, tym razem Słońca. Będzie ono widoczne tylko na Pacyfiku oraz w okolicach Antarktydy.

Częściowe zaćmienie Słońca - wrzesień 2025. Kiedy i gdzie będzie widoczne

Częściowe zaćmienie Słońca rozpocznie się w niedzielę 21 września o godzinie 19.29 i potrwa do 23.35. Efektowne zjawisko będą mogli podziwiać między innymi mieszkańcy Nowej Zelandii, części Australii, a także takich krajów, jak: Tonga, Fidżi, Kiribati czy Samoa. W trakcie zaćmienia tarcza Słońca będzie zakryta nawet w 86 procentach. Będzie to ostatnie takie wydarzenie w tym roku.

Rzadkie zjawisko występuje tuż przed równonocą wrześniową (w tym roku to 22 września), kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi. Na półkuli północnej następuje równonoc jesienna, a na półkuli południowej równonoc wiosenna. W konsekwencji w naszym regionie dni stają się krótsze, a noce coraz dłuższe.

Drugi "sezon zaćmień" w tym roku dobiega końca

Astronomowie zaznaczają, że zbliżające się zaćmienie zakończy drugi "sezon zaćmień" w tym roku. Jest to okres trwający około 35 dni, w którym dochodzi do dwóch, a czasem trzech zaćmień. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w marcu tego roku. Na przełomie 13 i 14 marca doszło do całkowitego zaćmienia Księżyca, a 29 marca do częściowego zaćmienia Słońca.

Ostatnie częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Polsce miało miejsce w tym roku, w sobotę 29 marca. Na kolejne takie wydarzenie musimy poczekać do 12 sierpnia 2026 roku. Natomiast całkowite zaćmienie Słońca w Polsce nastąpi dopiero w 2135 roku.

Zaćmienie Słońca Źródło: PAP/NASA